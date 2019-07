Ferruccio Gattuso

In anticipo sui tempi, come i grandi artisti. Laurie Anderson, oggi, ha lo sguardo saggio di chi ha visto, interpretato e sperimentato molto. Non si ferma nemmeno questa sera, al Festival di Villa Arconati: la settantaduenne artista originaria di Chicago, nonché vedova del leggendario Lou Reed, porta il suo ultimo progetto intitolato The Language of the Future, con il quale mette in scena un mix sperimentale di recitazione, musica (un'orchestra digitale), sonorità elettroniche dove a intrecciarsi in modo affascinante sono essenzialmente la parola e il suono dell'ormai suo immancabile violino elettrico. «Nello spettacolo unisco testi risalenti agli anni '70, testi contemporanei e molta improvvisazione», spiega. Ad accompagnare parole e suoni non mancano le immagini, con videoproiezioni interattive. Ma è la parola il segno distintivo più potente di Anderson: «Ricorro alla tecnologia per cambiare il suono della mia voce. Penso che il suono influenza ciò che dici. Usando effetti, generando una voce diversa, conquisti una forma di libertà».

Definire cantante Laurie Anderson più che impreciso è erroneo: sin dai suoi primi passi artistici nei primi anni 80 a New York, Anderson ha sempre guardato ai suoi album come al primo passo di un progetto che doveva poi trovare compimento fisico sul palco. Parlando del futuro, Anderson conclude: «Un tempo profeti come William Burroughs potevano anticipare con visioni il futuro. Oggi noi siamo la prima generazione di uomini che non riesce a vedere nel futuro. E che anzi intuisce il possibile epilogo di un'estinzione».

