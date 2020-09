Ferruccio Gattuso

Il Teatro Franco Parenti apre la rassegna Campo Aperto, dedicata a opere incentrate sui paradigmi della contemporaneità, con un monologo quanto mai attuale. Black Dick di e con Alessandro Berti in scena dal 30 settembre al 2 ottobre palesa sin dal titolo il suo istinto coraggioso. L'attore e autore emiliano porta sul palco la cronaca, diretta e senza pudori, di uno stereotipo: quello sull'uomo nero ad opera della società bianca.

Dallo schiavismo ai linciaggi, dal cinema porno fino al rap, lo spettacolo offre un punto di vista originale sull'uso del corpo del nero da parte della cultura occidentale. «L'ispirazione spiega Berti nacque dal fatto di cronaca di tre anni fa, lo stupro di una ragazza a Rimini da parte di tre giovani neri italiani. Da lì partì una campagna mediatica violenta che affondava nello stereotipo del nero stupratore. Cominciai a scrivere e studiare la storia di questo mito». Il titolo, provocatorio, trova giustificazione nella prima parte dello spettacolo: «Parlo di pornografia Usa, di come Black Dick sia una delle categorie storiche dei siti porno. Lo sforzo è quello di ricorrere a un riso amaro, tra dramma e ironia».

La sfida, non da poco, è quella verso i pudori del politicamente corretto: «Ne parlo, ovviamente. prosegue Berti in America impera il discorso della culture appropriation: solo chi è di una certa cultura può parlare liberamente di essa. Negli Usa oggi c'è un'isteria in questo senso: volevo far partecipare a un concorso il mio testo ma sin dal titolo mi hanno spiegato che non è ricevibile».

In scena Alessandro Berti con una sedia e uno schermo «sul quale proietto i volti dei nomi che cito. Tra cui James Baldwin, autore nero di Harlem principale ispiratore del monologo».

