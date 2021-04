Ferruccio Gattuso

Il segnale andava dato, per mettere in chiaro che il cinema, in sala e con i suoi festival, tornerà a vivere. Il Bergamo Film Meeting va in scena online da questo venerdì al 2 maggio sui portali di MyMovies, Mubi, Cineteca Milano e You Tube BFM con una 39esima edizione per il 90% composta da film europei: dei 150 proposti, 7 lungometraggi in anteprima italiana in Mostra Concorso, 16 documentari nel concorso Visti da Vicino, le finestre sul cinema europeo contemporaneo con la sezione Europe, Now!, personali di Mia Hansen-Løve (Francia) e João Nicolau (Portogallo), oltre a retrospettive (il tedesco Volker Schlöndorff), omaggi (all'ungherese Márta Mészáros e al polacco Jerzy Skolimowski) e una personale dedicata all'animatrice polacca Izabela Plucinska.

A dare il via sarà - in diretta alle ore 20.30 venerdì 23 - l'anteprima di Brucia. Ancora, evento nel quale il trombettista Paolo Fresu guida una band al commento musicale del film muto Il fuoco (1915) di Giovanni Pastrone. Una collaborazione che illumina l'intero Bergamo Film Meeting: «Fresu spiega Fiammetta Girola, del coordinamento generale del festival da ex direttore di Bergamo Jazz è un vecchio amico della città, è stato naturale coinvolgerlo in questa esperienza legata ai film muti, che peraltro è una tradizione del Meeting».

L'anno, inutile dirlo, è stato orribile: «La 38esima edizione saltò prosegue Girola Tutti sanno quanto Bergamo soffrì la pandemia nella primavera 2020. Oggi dobbiamo guardare avanti, con questa edizione che guadagna e perde allo stesso tempo, ma che è un ponte verso la 40esima del 2023, nell'anno di Bergamo e Brescia capitali culturali italiane». Cosa guadagna e cosa perde il Bergamo Film Meeting on line? «La piazza telematica, coi social e gli incontri on line permette di rivolgersi a un pubblico più ampio aggiunge Ma certo il Meeting si chiama così per i proficui incontri dal vivo, che regalavano spunti insostituibili».

Sul tema pandemia, solo tre titoli che comunque non lo pongono al centro della narrazione: «Sono tre film norvegesi provenienti dal Tromsø International Film Festival - spiega Girola Penso però che una narrazione sulla pandemia ci sarà quando più tempo sarà trascorso».

Info Bergamofilmmeeting.it. Un film 5 euro, abbonamento standard 30 euro, Plus 40 euro, BFM Lovers 100 euro.

