Ferruccio Gattuso

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, fiore all'occhiello di Milano, da oggi riapre ai visitatori. Nessuna bottiglia da stappare, ma una placida operosità in stile milanese. La retorica della cultura al fronte della guerra contro il Coronavirus non fa per il direttore enerale del museo, Fiorenzo Galli. Che però, la sua guerra la fa eccome ma a colpi di fatti.

Direttore, lei è qui dal 2001 e un'emergenza così non è mai capitata: non le va di festeggiare?

«Guardi io sono un milanese dallo spirito mitteleuropeo, in certe cose mi definisco quasi calvinista. Più che a feste, penso a non interrompere il dialogo con la cittadinanza e i turisti. Certo, questa emergenza è stata gestita male».

Da chi?

«Ora è il momento di stringere i denti e di risolvere i problemi, quindi non dirò nulla. Magari più avanti. Ma l'Italia e Milano si sono fatti una buona fama per la qualità dell'accoglienza. Un problema di comunicazione generale c'è stato».

Il suo museo riapre ma ha anche un interessante piano B digitale.

«Il progetto #storieaportechiuse, un format per dialogare col pubblico attraverso visite e racconti virtuali su Facebook, Twitter, Instagram, con approfondimenti anche sull'attualità scientifica, ad esempio i virus. Abbiamo un programma ogni lunedì, su temi come Leonardo Da Vinci, il Sottomarino Toti e altro. Sempre dalle ore 18».

È quantificabile in cifre il danno subito dal museo con la chiusura?

«Si può parlare di centoventimila euro a settimana. Senza contare che, a museo riaperto, l'afflusso tradizionale non è automatico. Infine, le scuole restano chiuse: le visite scolastiche sono da sempre una voce importante».

La cultura non si dovrebbe mai fermare.

«Il mio parere è che cultura e scienza siano i mezzi con cui gli uomini si organizzano per vivere meglio. La qualità della vita passa da esse».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

