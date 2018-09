Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoIl Festival Mito torna e lo fa al passo di danza. È il ballo che lega i concerti di questa edizione al via oggi (a Torino da ieri) e fino al 19 settembre. Da Beethoven a Bernstein, da Gershwin a Brahams: 125 concerti nell'asse Milano-Torino.«Il mondo della musica cosiddetta classica è vivo e palpitante ha spiegato il direttore artistico di Mito Nicola Campogrande ed è giusto così: teatri e musicisti si devono svecchiare». Il che, però, non significa inseguire declinazioni più pop che lusinghino il grande pubblico. Ad aprire Mito stasera alla Scala tocca alla Royal Philarmonic Orchestra con la direzione femminile di Marin Aslop e il violino di Sergej Krilov (che sostituisce l'indisposta Julia Fischer) su musiche di Schumann/Borisova-Ollas, Ciajkovskij, Igor Stravinsky. Tra i concerti più attesi c'è quello della grande virtuosa Martha Argerich, il 6 settembre, in Conservatorio: la pianista argentina con l'Orchestra Giovanile dello Stato di Bahia diretta da Ricardo Castro esegue musiche di Robert Schumann. Altra importante presenza femminile, quella della percussionista Evelyn Glennie al Teatro Fontana il 13 settembre. Tra gli ensemble più attesi, il mitico Kronos Quartet, il 7 settembre al Piccolo Teatro Grassi.