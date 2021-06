Ferruccio Gattuso

Il Festival di Villa Arconati torna a prendersi lo spazio che gli spetta, dopo la limited edtion dell'estate scorsa. La musica dal vivo si sta finalmente conquistando palcoscenici e possibilità, così la facciata meridionale della prestigiosa villa settecentesca in stile barocchetto lombardo a Castellazzo di Bollate torna a farsi cornice della musica di qualità per un'edizione la 33esima in cartellone da oggi al 17 luglio. «Il Festival ogni anno sa rinnovarsi e confermarsi spiega l'assessore alla Cultura e Pace Lucia Albrizio - Quest'anno la novità, dal forte valore simbolico, è rappresentata da un concerto all'alba e da un concerto gratuito in piazza a Bollate, che aprirà la kermesse». Dopo l'anteprima di ieri a Bollate con il concerto gratuito dei Licaones, quartetto funk e acid jazz, oggi taglio del nastro con Rachele Bastreghi, cantante conosciuta per essere uno die volti storici della band di rock e pop alternativo Baustelle: l'artista toscana promuove il suo primo album da solista intitolato Psychodonna. Lunedì 28 giugno tornano a Villa Arconati dei vecchi amici della rassegna: gli Avion Travel sono protagonisti di un concerto che celebra i quarant'anni di attività dell'ensemble casertano guidato da Peppe Serivillo attraverso un repertorio incentrato sui migliori album del gruppo, realizzati durante gli anni Novanta. Canzone e sperimentazione elettronica si fondono nel progetto Il quadro di Troisi che il 3 luglio vede protagonisti Andrea Noce (Eva Geist) e Donato Scaramuzzi (Donato Dozzy), mentre il giorno dopo, domenica 4 luglio, la novità è il concerto all'alba (ore 6) del cantautore e pianista Remo Anzovino.

Cristina Donà si prende il palco del festival il 9 luglio, con un repertorio nel quale anticipa integralmente il nuovo album, non ancora uscito, deSidera. Il 10 luglio la musica cede il passo alla prosa con il monologo di Michela Murgia Dove sono le donne?, mentre grande curiosità c'è per la formula tra jazz e rap del trio Aljazzeera insieme a Frankie HI-NRG MC e al trombettista Giorgio Li Calzi attesa in villa venerdì 16 luglio. A chiudere la rassegna sabato 17 è il mix di narrazione e musica di Moni Ovadia, accompagnato dalla sua Stage Orchestra nello spettacolo Oltre i confini. Ebrei e Zingari.

E poi ancora tante idee per conoscere meglio la splendida villa. Visite guidate ai giardini, cene, tour in bici del parco delle Groane.

Tutti gli spettacoli sono alle 20, biglietti 22/7 euro. Informazioni e prenotazioni a www.festivalarconati.com.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

