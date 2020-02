Ferruccio Gattuso

Il Fantasma (dell'Opera) più celebre del musical è un altro, ma quello più noto a chi è appassionato di cinema è proprio quello che arriva, in veste teatrale, agli Arcimboldi da questa sera all'1° marzo con la regia di Federico Bellone. Ghost, tratto dalla pellicola del 1991 di Jerry Zucker con protagonisti Patrick Swayze, Demi Moore e una memorabile Whoopi Goldberg, è una storia presto diventata cult: romance, thriller, un tocco di commedia. E tre personaggi memorabili, nella versione italiana interpretati da Mirko Ranù (Sam), Gloria Enchill (Oda Mae). E la giovane Giulia Sol, di origini bergamasche ma cresciuta a Milano, cui spetta il compito di diventare la Demi Moore da palcoscenico.

Lei è nata cinque anni dopo l'uscita del film: ne conosce il successo?

«Certo: è un film che mandano spesso in televisione e ammetto di essermi fatta una full immersion da quando ho avuto la parte. Ormai lo so a memoria».

Si sente un po' Demi Moore?

«La scelta del regista è stata quella di essere aderenti al film, dunque ho dovuto tagliare i capelli. Sono entrata a diciotto anni alla SLM, l'accademia del musical dove lui insegna, ho fatto i provini come tutti ma mi conosceva bene come performer: diciamo che lui ha visto Demi Moore in me molto prima di me».

Qual è la carta vincente di Ghost?

«È uno show spettacolare per gli effetti speciali realizzati da Paolo Carta, lo stesso di Mary Poppins: racconta la storia d'amore tra una giovane donna viva e un fidanzato fantasma, che cerca di mettersi in contatto con lei. Ci sono poi i brani composti da Dave Stewart ex Eurythmics e Glen Ballard, tutti vocalmente impegnativi, con una bella impronta rock. Ora lo spettacolo funziona davvero».

Perché dice: ora?

«La prima versione del 2012, a Broadway, fu un flop. Troppo distante dal film. Questa invece, sempre diretta da Bellone e con lo stesso allestimento, sta avendo grande successo in Spagna. Speriamo ora si ripeta anche in Italia».

