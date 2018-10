Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoIl cinema galleggia. E non affonda. Cinema Bianchini sul Battello torna nel cuore dei Navigli, da oggi fino al 31 dicembre. Tutte le sere, prenotandosi, i milanesi potranno godersi grandi classici e successi della storia del cinema, con la chicca di un particolare focus di titoli su Milano. Cinquanta le persone ammesse a bordo del battello riscaldato, con tanto di servizio bar con bevande calde e pasticcini Panarello: tra i titoli in cartellone capolavori come La dolce vita di Fellini, Ieri oggi e domani di De Sica, ma anche i più contemporanei La grande bellezza di Sorrentino, Tutta colpa di Freud di paolo Genovese o i successi più recenti di Woody Allen come Midnight in Paris e To Rome With Love. Il via oggi alle 19.30 con Miracolo a Milano di Vittorio De Sica.Imbarco in via Ascanio Sforza 41 di fronte al Movida Ristorante. Ingresso 14 euro; prenotazione al sito cinemabianchini.it.riproduzione riservata ®