Ferruccio Gattuso

Il besteller per antonomasia? Ovvio, la Bibbia. Dunque, altro che J.K. Rowling e il suo Harry Potter, o Jeffrey Deaver o, per restare a casa nostra, Fabio Volo. È Dio l'autore per eccellenza. E c'è un editore che ha contribuito a fare entrare la Bibbia in tutte le case e nel top delle classifiche di vendita: Johannes Gutenberg, l'inventore della stampa, anno domini 1455. Metti i due insieme e avrai la strana coppia alla base di La Bibbia riveduta e scorretta, ultimo spettacolo scritto e interpretato dagli Oblivion, gruppo comico musicale che, di fronte ai classici, non arretra di un millimetro.

Celebri per i dieci minuti effettivi in cui hanno messo in scena I Promessi Sposi, per una versione folle dell'Otello shakespeariano e per gli intrecci virtuosistici tra testi e musiche del pop italiano e internazionale, gli Oblivion puntano in alto: «Dopo anni mantenendo la formula della comicità abbinata alle cover musicali dovevamo cambiare spiega Lorenzo Scuda, anima musicale del gruppo Dunque abbiamo pensato a un musical comico parodistico con brani originali. Facciamo citazioni di stili, dal musical anni Venti fino al più celebre Hamilton, che ha rivoluzionato in chiave rap questo genere di spettacolo». E il tema della scorrettezza? Si può scherzare con un testo sacro? «Se lo si fa con irriverenza ma in modo rispettoso, sì che si può - spiega Scuda - Nella passata stagione a Roma qualcuno troppo sensibile tra il pubblico non ha gradito, ma la maggior parte, tra cui anche un biblista venuto a vederci tre volte, ha gradito. Soprattutto, ha apprezzato la nostra conoscenza del testo. Noi Oblivion maschi abbiamo tutti avuto esperienza d'oratorio, le più laiche sono le due Oblivion donne». I fari spirituali della comicità di Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Francesca Folloni, Graziana Borciani e Fabio Vagnarelli alias Oblivion restano i Monty Python, basti per tutte il commento finale all'operazione religiosa: «Una cosa però sia ben chiara: noi non abbiamo la pretesa di far cambiare prospettiva a nessuno, facciamo già fatica a cambiarci i calzini».

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

