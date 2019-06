Ferruccio Gattuso

I titoli di testa in carattere Windsor. La musica jazz, spesso dixieland, immancabilmente eco di un'epoca gloriosa. Di quando il jazz dettava la rotta al mondo. Iniziano così tutti i film di Woody Allen, il piccolo grande uomo di Manhattan gigante del cinema a dispetto delle vicende legate al campagna #MeToo. Ma Woody Allen, seppur non si prenda sul serio, è anche musicista: jazz naturalmente. Un clarinettista che forse non sarà Benny Goodman, o il quasi omonimo Woody Herman, ma che ci sa fare. Eccolo, Mister Manhattan, al Teatro degli Arcimboldi questa sera con The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, in un concerto che per lui, e per il suo pubblico, significa molto.

È un Woody Allen un poco esule quello che gira un'Europa che non smette di amarlo nonostante l'ostracismo in patria. E sulle note di imrpvvisazioni e di un repertorio storico tratto da artisti come Sidney Bechet, Johnny Dodds, George Lewis, Jimmie Noone e il celeberrimo Louis Armstrong, il cineasta musicista ripete il rito che lo vede da quarant'anni ogni lunedì sul palco del Café Carlyle di New York: lui soffia nel clarinetto, butta lì note azzeccate e confida sulla sua passione e su un nome illustre. E dire che solo nel 1996 Woody Allen si fece convincere a tentare una tournée europea, successivamente trasformata in documentario (Wild Man Sings The Blues) di Katherine Bigelow. Mossa riuscita.

In attesa di assistere alla sua regia di Gianni Schicchi di Puccini alla Scala, (sarà presente alla prima il 6 luglio) oltre, fino al 9 luglio la Torre Scenica degli Arcimboldi ospita la mostra fotografica A spasso con Woody. E il MIC Museo Interattivo del Cinema propone fino al 28 luglio una rassegna di suoi 28 film, tra cui perle come Io e Annie, Hannah e le sue sorelle, Radio Days e, naturalmente, Manhattan.

