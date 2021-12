Ferruccio Gattuso

I milanesi si erano disabituati a guardare verso quel portone in via Larga, perché ventidue anni sono tanti, e perché la città in tutto questo tempo è cambiata. Eppure, da quei muri tanta storia (non solo teatrale, cominciata nel 1776) milanese e nazionale era passata. Ora il Teatro Lirico riapre, è questione di giorni, alle porte di un Natale diverso per cause di forza maggiore.

Nulla ha lasciato al caso il direttore generale nonché ad di Stage Entertainment Matteo Forte: un open day in teatro, sabato 18 (dalle ore 10.30 alle 18) e domenica 19 dicembre (dalle ore 10 alle 18), un messaggio simbolo per la riapertura scelto da concorso popolare e un esordio stellato con la coppia comica Ale & Franz, dal 22 in scena con il loro nuovo show Comincium.

L'open day è pensato come una festa cittadina: il Lirico - ribattezzato Lirico Giorgio Gaber - mostra la sua veste mentre sul proscenio si esibiranno i giovani della Civica Scuola Claudio Abbado. «Si alterneranno per tutto il giorno - spiega Matteo Forte suonando in formazioni di trii e quartetti, su un repertorio di musica classica e jazz». La scelta del messaggio («una frase che apparirà accanto al nome del Lirico in tutti i manifesti e i comunicati del teatro», aggiunge Forte) verrà scelta tra tremila proposte giunte sulla piattaforma social www.heart-social.com da una giuria composta da Ornella Vanoni, Massimo Moratti, Renato Pozzetto, Katia Follesa, Paolo Jannacci e Dalia Gaberscik.

«Ci piace definirlo il teatro del popolo e per renderlo tale dovremo allettare il maggior numero possibile di milanesi con proposte intelligenti e interessanti». La rinascita del Lirico avviene grazie all'alleanza tra la multinazionale Stage Entertainment e il Comune di Milano che ha investito la somma di sedici milioni di euro per il restauro.



Mercoledì 15 Dicembre 2021

