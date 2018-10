Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoGuardano verso Gaber e Jannacci, quindi si sentono piccoli. Ma piccoli non sono per niente: Ale & Franz, da venticinque anni (li festeggeranno nel 2019) fanno comicità e la fanno benissimo. Non è un caso che i loro spettacoli siano sempre costruiti con estrema cura e, sotto pelle, nascondano immancabilmente il segreto di un messaggio. Con Nel nostro piccolo, il nuovo show in cartellone al Teatro Nuovo fino all'11 novembre, la coppia comica milanese attesta, pur nella sua tradizionale follia, la propria maturità.«Si tratta di un testo totalmente inedito» spiega Franz Villa, il bruno della coppia «che portiamo in scena con una signora formazione musicale, la band di Enrico Ruggeri guidata dal chitarrista Luigi Schiavone. Ci piace dire di averlo scritto a otto mani, perché insieme a me e Ale ci sono loro, Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, i nostri maestri».Lo spettacolo è infatti un connubio tra testi comici frutto della creatività di Ale & Franz, e canzoni dei due padri della patria milanesi. Sotto la risata, scorre dunque la sostanza: «Parliamo di amore e del coraggio delle proprie idee e pure delle piccole o grandi sconfitte che fanno parte della vita di ogni individuo. Anche della nostra, come no. Raccontiamo di quelle situazioni alla sliding doors, quando ti trovi a un bivio, e una semplice scelta ti cambia la vita in un senso o nell'altro». Ale & Franz fedeli a se stessi da un quarto di secolo, qual è il segreto? «La passione, La voglia di dire qualcosa: non vai a teatro solo perché è un luogo dove ti puoi esibire. Io e Ale, da sempre, siamo due pezzi di mosaico a perfetto incastro: quando creiamo, uno lancia l'idea e l'altro reagisce subito». Esibirsi a Milano per loro che, da qui a febbraio, giungeranno fino in Puglia, è un rito immancabile. «La tecnologia ha cambiato il pubblico, che si tuffa su Internet per andare a ridere. Oggi ci sono meno locali da cabaret in città, per gli esordienti il contatto diretto col pubblico è scomparso».