Ferruccio Gattuso

Guardando la copertina del suo ultimo libro, pensando alla sua storia, non è poi così difficile pensare a Gaetano Liguori come al ribelle del jazz. Ambrogino nel 2013, radici al Corvetto, militanza di sinistra negli anni 70 e poi, in modo naturale come una legatura tra note sul pianoforte, attratto dalle cosiddette cose ultime: settanta esami di Teologia negli ultimi cinque anni, una tesi da scrivere, media del 26 abbondante. La fede? Non si spiega e forse non c'è. Quella per il pianoforte e per il jazz, però sì, e sono assoluti. Sempre inquieto, sangue napoletano con parlata che definire locale è poco, Gaetano Liguori, 66 anni, è un figlio prediletto di Milano. Venerdì al MaMu Magazzino Musica presenta La mia storia del Jazz (Jaca Book) intervallando le parole alla musica, ovviamente. Insomma improvvisazioni di note e pensieri.

Di cosa parla nel libro?

«Faccio la storia del jazz, genere migrato dall'Africa a New Orleans, e ci affianco aneddoti di come questa straordinaria musica ha cambiato la mia vita, dagli anni del free jazz, quando pensavamo di fare la nostra rivoluzione personale suonando, fino a oggi».

Oggi Gaetano Liguori è un ex ribelle diventato amico di padri gesuiti.

«Da anni ho l'abitudine di fare ritiri meditativi in conventi come il monastero di Fonte Avellana nelle Marche. Ci passo anche due mesi. Tutta la mia storia, musicale e ideale, è sempre stata di attenzione verso gli umili. Su questo io e i frati ci intendiamo. Poi, ovvio, sono lassù e mi chiedono di suonare. Ma non vado per quello».

Ex prof in Conservatorio oggi in pensione: non le resta che scrivere e suonare.

«In Conservatorio ci sono entrato nel 1963 come studente delle medie, mio papà è un batterista jazz e la musica è sempre stata importante a casa. Poi divento professore, nel 2016 vado in pensione, però non sono uno che va a fissare i cantieri. Mi sono iscritto a Teologia».

Cos'è Milano per lei?

«Milano è Corvetto, il Lirico dove ho diviso il camerino con Charles Mingus e Miles Davis, è la Statale, è il compianto Franco Cerri che faceva un jazz diverso dal nostro ma che rispettavamo, è Lino Patruno con cui facevamo tournée ma che, se eravamo al nord, preferiva tornare a casa, ci ospitava nel suo salotto, e ci tuffavamo nella visione di film western, un'altra mia grande passione. Milano è un pozzo di ricordi».

Il 12 novembre, ore 19, via Soave 3, ingresso gratuito fino a esaurimento posti info mamuculturamusicale@magazzinomusica.it



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:01

