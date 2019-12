Ferruccio Gattuso

«Gli abbiamo fatto una corte serrata, alla fine ci ha detto sì».

Il corteggiato è il regista e drammaturgo Leo Muscato, gli innamorati pazzi sono Ale & Franz, coppia comica celeberrima. L'oggetto del desiderio? Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella - al Teatro Manzoni dal 10 dicembre al primo gennaio - piccolo grande spettacolo di culto che dal 2006 riscuote solido successo.

Una rilettura comica (ma non solo) del classico di William Shakespeare, inserito in una macchina metateatrale intelligente. Una compagnia di attori poco talentuosi e molto disordinati decide di mettere in scena la tragedia del Bardo, ricorrendo a costumi sgangherati, scenografie poveracce e condividendo invidie e ripicche. In più, lo fanno seguendo la regola del teatro elisabettiano: tutti i ruoli, anche quelli femminili, vengono interpretati da maschi. Così, non dovrà stupire vedere Ale nei panni di Giulietta, desiderata da Franz/Romeo. «Questo spettacolo è stato un colpo di fulmine per me e Ale», - rivela Franz. «Andammo a vederlo perché ci recitava Ernest Mahieux, che era nel cast del nostro film Mi fido di te. In scena si vedeva tutto: Verona, i combattenti, la passione. Ci è sembrato lo spettacolo perfetto per ciò che volevamo fare da tempo: misurarci con un testo non nostro, in ruoli decisi da altri, insieme ad altri attori».

Conferma Ale: «Volevamo in qualche modo raccontare al pubblico il profondo amore che abbiamo per il teatro, e così festeggiare anche i nostri venticinque anni di carrier». Ma attenzione, perché sul palco non sono attesi Ale & Franz, bensì due attori tout court: «Non abbiamo portato Shakespeare nel nostro mondo, siamo noi a essere andati in quello di Leo Muscato e di Shakespeare». In fondo, una segreta speranza c'è: «Speriamo che il nostro nome attiri ancor più l'attenzione su questa pièce originale e porti il pubblico del cabaret e dei giovani a teatro».

