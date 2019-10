Ferruccio Gattuso

«Finché sono vivo io, non si cambierà una virgola»: Riccardo Cocciante guarda alla sua creatura prediletta - Notre Dame de Paris, al ritorno agli Arcimboldi da domani al 17 novembre come a un vero miracolo.

Quattro milioni di spettatori in Italia (un milione solo nell'ultimo tour del 2016), tredici milioni di spettatori nel mondo, con traduzioni in nove lingue, e tour incessanti in ventitré Paesi: l'opera musicale creata dal cantautore italo-francese e che vede, nella versione italiana, la collaborazione di Pasquale Panella ai testi, è un kolossal che porta sul palco il classico letterario di Victor Hugo. Sulla piazza milanese sono già stati venduti quarantamila biglietti, effetto di una comunità di appassionati che vedono e rivedono lo spettacolo devoti al culto di Quasimodo. Questa volta la novità del cast, tutto confermato, è nel ruolo della zingara Esmeralda, interpretata dalla bella albanese Elhaida Dani, 26 anni, già nell'edizione francese dell'opera. «Il nostro grande impegno è che sia sempre tutto ad altissimo livello. Tutto deve essere accurato, dalla regia alle luci, dalla scelta degli artisti agli abiti sempre rinfrescati», sottolinea il cantante. Sullo sfondo della storia la cattedrale parigina, colpita al cuore dopo l'incendio di aprile. «È stato un dramma, una tragedia. Ma è stata anche una luce per tutto il mondo. Vedere tutta questa gente voler fare qualcosa, in una riunione globale commovente mi ha fatto anche pensare: servono queste catastrofi per riunire le persone».

Il musical Notre Dame de Paris ha una longevità che trova eguali sono con mostri sacri come Les Miserables o The Phantom of the Opera, in scena a Londra rispettivamente dal 1985 e dal 1986. Ma Cocciante non si ferma qui: «Sto scrivendo una Turandot in cinese per il pubblico di quel Paese: la prima sarà a Pechino nella primavera 2020. Dove non può arrivare la politica certe volte può arrivare l'arte. Il controllo del governo voleva essere scrupoloso ma noi siamo stati chiari: ciò che scrivo come autore non sarà toccato».

