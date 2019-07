Ferruccio Gattuso

Erano altri tempi, certo. Il rock anni 70 viveva il presente, sperimentava, osava. Oggi la memoria collettiva zoppica tra pop innocuo e pavidità creativa. Eppure, chi pensa alla musica come a una storia fatta di prima, durante e dopo, il nome di Demetrio Stratos non può risultare anonimo. Per chi vorrà ricordare il musicista e cantante milanese di origini greche ex frontman degli Area, morto per un'anemia midollare il 13 giugno 1979, domani sera è previsto un evento speciale: un ricordo duplice, in parole e in musica, che è poi la suggestiva apertura del Midnight Jazz Festival, in cartellone da domani fino al 31 luglio a Palazzo Mezzanotte. Il primo ricordo (ore 18.30) è affidato a Giordano Casiraghi, critico musicale grande esperto degli anni 70, autore di libri come Anni Settanta Generazione Rock (Arcana) e Che musica a Milano (Zona).

Come si svolgerà la serata?

«Ricorderemo il progetto artistico di Stratos con l'ausilio di immagini e video. Scatti inediti dal backstage di due concerti, non solo dal mitico Concerto per Demetrio all'Arena di Milano del 14 giugno 1979, col quale si cercavano fondi per far curare l'artista in Usa, ma anche dall'ultimo concerto assoluto di Stratos, quello del 30 marzo alla Villa Reale di Monza. Ci sono scatti di rara bellezza del fotografo Renzo Chiesa, immagini di Guccini, Branduardi, Venditti, Fabio Treves, Franz Di Cioccio».

Stratos morì il giorno prima del live all'Arena. Ma proprio a lei si deve il concerto di Monza, l'ultimo.

«Ero giovane, lavoravo alla piccola Radio Montevecchia in Brianza, ma in quegli anni bastava la passione per sfondare le porte. Riuscii a organizzare una rassegna dove, tra gli altri, si esibì proprio Demetrio. In quel periodo lui sperimentava con la voce, lo ricordo con uno specchietto che si metteva in bocca per articolare i suoni giusti».

Cos'è davvero cambiato rispetto a quell'epoca?

«Tutto, ma non voglio dire che sia un male. Oggi si accede alla musica in modo differente. C'è Spotify, il mondo viene a casa tua. A Milano i locali per fare musica sono ormai pochi. Oggi, chi sovrintende alla Villa Reale di Monza, per esempio, non mi ha nemmeno risposto quando ho cercato di organizzare un ricordo per Stratos. Indifferenza totale».

Lei definisce un gioco del destino quell'ultima esibizione di Stratos a Monza, perché?

«Perché Demetrio avrebbe dovuto cantare il giorno dopo a Cantù, ancora in Brianza. Ma gli venne diagnosticato il male e la data saltò».

