È stata un'edizione diversa da tutte le altre, per motivi di forza maggiore. Eppure, anche questa volta la Mostra del Cinema di Venezia la 77ª approderà a Milano nel cartellone de Le vie del cinema. Al via oggi, la rassegna promossa da Agis lombarda garantisce una selezione di 23 titoli per 64 proiezioni, coinvolgendo quattordici sale cinematografiche fino al 30 settembre.

I primi titoli veneziani attesi in città sono, dal Concorso, Padrenostro di Claudio Noce (ore 13 e 20,30, Multisala Colosseo), dramma ambientato nell'Italia degli Anni di Piombo con Pierfrancesco Favino (Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile), In Between Dying di Hilal Baydarov e Laila in Haifa di Amos Gitai. Dalla sezione Orizzonti, Selva tragica di Yulene Olaizola e Apples di Christos Nikou, mentre un incontro con regista e cast è previsto alle 20 al cinema Anteo per la proiezione di Est Dittatura Last Minute di Antonio Pisu.

Tra i titoli più attesi della Mostra di Venezia sulla piazza milanese c'è Nuevo Orden di Michel Franco (Leone d'Argento e Gran Premio della Giuria) (venerdì 25, Orfeo, ore 19,30), Wife of Spy di Kiyoshi Kurosawa (stesso giorno, Orfeo, ore 21,30), Leone d'Argento e Premio per la Migliore Regia, così come anche Genus Pan del filippino (domani, Anteo, ore 13 prima proiezione) ex Leone d'oro 2017 non manca nel cartellone de Le vie del cinema. Grande assente, il titolo vincitore dell'edizione 2020 Nomadland della cinese Chloé Zhao. Come ogni anno, sono disponibili due cinecard da 6 e 12 film (rispettivamente 33 e 48 euro).

