«È nelle mie corde, non potevo dire di no». Costantino Della Gherardesca non si scompone mai, ha un'eleganza tutta sua nel veicolare concetti e ironie. Ma quando parla di The Boys In The Band, testo di culto che debutta in Italia al Teatro Spazio89 da oggi a mercoledì prossimo, l'entusiasmo si sente. Opera-manifesto del movimento gay (1001 repliche di fila a New York tra il 1968 e il 1970), The Boys In The Band festeggia un doppio 50esimo: della nascita el Movimento Lgbt nel 1969 al Greenwich Village e della pièce. Di quest'ultima Costa ha curato traduzione e adattamento.

Per lei è un esordio nella sceneggiatura?

«Sì ripeto, l'occasione era speciale. Conoscevo l'opera, ho vissuto anni a New York e, infine, questo testo ironico e spietato è molto stimolante. I detentori dei diritti Usa hanno approvato, dunque penso sia un buon lavoro».

Di cosa parla The Boys In The Band?

«Un gruppo di amici gay si incontra in un appartamento di New York per festeggiare un compleanno. A sorpresa, però, si presenta un ospite che deve parlare col padrone di casa. In un crescendo di battute e bevute, va in scena un gioco al massacro».

Qual è la forza del testo?

«La storia e i dialoghi, con finale a sorpresa, ti tengono inchiodato. I personaggi sono reali, fuori dai luoghi comuni: non sono maschere. Tutti cercano di sopravvivere a personali nevrosi. E non fanno nulla per farsi amare».

Qualcosa fuori dai cliché di tante commedie italiane dove i gay vengono rappresentati in modo politicamente corretto.

«Sì e il cinema rivela quanto in Italia siamo indietro su certi temi».

Per una volta, teatro: e la tv?

«Quella per me c'è sempre. Tornerò su Rai2 con Apri e vinci al pomeriggio e poi sul web su Instagram Tv farò Un marito per Costa: basta mandare foto e contatti a unmaritopercosta@gmail.com. Ci sarà una gara a eliminazione. Poi vediamo se ci sposiamo».

Ma le piace la tv di oggi?

«Quando fa entertainment sì. Il caso Pamela Prati? Non lo giudico, anzi mi ha divertito. Il vero trash in tv è quando l'informazione produce fake news e tira la volata al populismo e alle reazioni di pancia».

