È anche col fascino dell'antico Egitto, i suoi misteri e le affascinanti scoperte archeologiche, che si torna a respirare la cultura a Milano. Da oggi al 14 giugno, a entrate contingentate del pubblico e con tutte le precauzioni dettate dalle direttive Decreto dei ministri, a Palazzo Reale apre alla mostra Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon RealExperience.

Milano ha tirato fuori l'orgoglio e, come da decreto del Consiglio dei ministri, riapre i suoi spazi culturali, dalle biblioteche (torna il prestito libri, anche se le sale di lettura restano chiuse) ai musei civici. L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno è stato chiaro: «Nel momento in cui i musei applicano in maniera rigorosa il decreto, di fatto sono luoghi assolutamente sicuri: non c'è assembramento, si può rispettare la distanza di sicurezza prevista di almeno un metro tra i frequentatori». Le mostre già in corso proseguono e, segno importante per la cittadinanza e i turisti, aprono le nuove in agenda. È l'allestimento dedicato a Tutankhamon ad accompagnare i visitatori in un viaggio nel tempo a Palazzo Reale. Come recita il titolo, un viaggio oltre le tenebre può suggerire un viaggio oltre la preoccupazione del Coronavirus, segno che la cultura è la prima a muoversi, in attesa che tocchi poi agli spettacoli. A Palazzo Reale proseguono mostre come quelle di Georges de La Tour e della collezione Thannhauser da Van Gogh a Picasso (prorogata fino all'8 marzo); quella di Gauguin, Matisse e Chagal al Museo Diocesano, o infine quella dedicata a mostra Canova/Thorvaldsen a Gallerie d'Italia fino al 15 marzo.

Promossa da Civita Mostre e Musei e Laboratoriorosso, curata da Sandro Vannini, la mostra su Tutankhamon prevede un doppio percorso, tradizionale e immersivo: il primo conta su ben 70 oggetti originali tratti dal succitato Civico museo cittadino, dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze e da alcune collezioni private, mentre le proiezioni immersive raccontano la storia del faraone e della sensazionale scoperta della sua tomba nella Valle dei Re il 26 novembre 1922, ad opera dell'archeologo Howard Carter. Al Civico Museo Archeologico, invece, per Sotto il cielo di Nut. Egitto divino dall'11 marzo sono allestite oltre 150 opere tra sculture, rilievi votivi, sarcofagi, mummie, oltre a un'applicazione 3D interattiva sul rituale funerario dell'antico Egitto.

