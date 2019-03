Ferruccio Gattuso

Due generazioni diverse, una Roma diversa, due epoche lontane, per come tecnologia e costumi hanno corso nel tempo. Ma la poesia e le affinità elettive scavalcano spazio e tempo con l'agilità di una canzone. Con il recital Perché non canti più - atteso al Teatro Menotti venerdì 29 e sabato 30 - Syria si cala in un ruolo dove la musica si lega alla recitazione e alla lettura: una sfida artistica nel nome di Gabriella Ferri, voce intensa della canzone popolare romana, scomparsa nel 2004.

Com'è nata l'idea dello spettacolo?

«Dal libro di Pino Strabioli su questa artista: lo lessi anni fa restandone folgorata, e per molto tempo pensai a un progetto che partisse da qui, per raccontare la profondità di questa interprete che, per motivi anagrafici, mi ero persa. Finché contattai Pino. Lui aveva ricevuto dai famigliari di Gabriella un baule rosso pieno di appunti, pensieri, poesie e disegni di Gabriella».

Lei e la Ferri, romane doc, eppure così diverse per generi musicali: qual è il suo rapporto con questa artista?

«Vivendo a Roma, sin da piccola ne conoscevo la fama. La osservavo, per così dire, a distanza. I miei genitori la ascoltavano in auto. Ma è stato il libro di Strabioli a farmi entrare nella sua storia. Ho così scoperto un'artista che aveva tanto da dire: in lei c'erano malinconia e ironia. Inutile dire che darò voce a Gabriella Ferri, anche quella meno conosciuta, indossando alcuni costumi ma mantenendo la mia cifra di cantante, senza scimmiottare».

Gabriella Ferri morì in circostanze discusse: per una caduta, ma si parlò di suicidio.

«A noi interessa parlare di ciò che aveva da dire come artista, dei suoi pensieri. Il titolo dello spettacolo evoca la nostalgia per la sua voce, non altro».

La Roma della Ferri e quella attuale sono ancora lo stesso luogo?

«Soffro a rispondere a questa domanda. Il cambiamento è stato totale: in quella Roma c'era una poesia oggi purtroppo perduta».

Vive a Milano da molti anni: quale è il suo rapporto con la città?

«Ci vivo con un marito romano e una comunità di amici nella quale i romani abbondano. Vivo benissimo a Milano, ma mi mancano gli scorci della mia città».

