Ferruccio Gattuso

«Dopo tanta gavetta ho raggiunto il successo passati i quaranta. Questo ti abitua a non dare nulla per scontato». Enzo Iacchetti è un uomo, prima ancora che un artista, che non dimentica il passato. E se è mattatore a teatro e in tv (da ieri è tornato a Striscia), dedica gesti e progetti a cose romantiche: come aiutare un teatro in periferia (lo ha fatto con il Teatro Delfino), o dar vita a un locale «dove la gente potesse tornare a godersi musica e risate, come accadeva a Milano anni fa». Da qualche settimana quel locale ha aperto in via Ricciarelli, non lontano da piazzale Brescia. Il suo nome? Ciù Ciù.

Enzo Iacchetti, è solo un caso che quella fosse la zona del mitico Derby?

«Sì. Ma non ci è dispiaciuto, a me e al comico Duilio Martina, trovare spazio proprio lì. Come forma di dedica la accetto, ma il Derby resta inimitabile, non abbiamo pretese di imitazione».

Che significa Ciù Ciù?

«É il nome di un'azienda vinicola marchigiana, produce ottime bottiglie. Qualche tempo fa ero laggiù, siamo andati subito d'accordo ed è nata un'alleanza. Nel locale si berrà solo vino di loro produzione, e si potranno gustare taglieri con i migliori salumi d'Italia. L'ho battezzato bollicine musicabaret, ma non ci sono solo le bollicine, quella è terra di ottimi vini fermi».

Fin qui la pancia. Il cuore come lo si scalda?

«La mia idea era sdebitarmi con Milano, che mi ha dato tanto: dunque, dare spazio a giovani comici e musicisti, per loro ogni lunedì il palco è aperto. Poi ci saranno amici attori e musicisti, da Flavio Oreglio a Gigi Cifarelli, da Mago Forrest a Stefano Chiodaroli, a Aco Bocina».

Sfidare la pigrizia del pubblico ipnotizzato da Netfilx: missione eroica?

«La televisione è il nostro nemico, è vero. Ma la guerra va combattuta quando si può: nelle sere di Champions League, ad esempio, il Ciù Ciù resta chiuso. Chissà che non porti fortuna alla mia Inter».

riproduzione riservata ®

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA