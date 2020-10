Ferruccio Gattuso

«Don't mess with Texas», che tradotto più o meno suona così: non scherzare col Texas. Lo si legge sui cartelli stradali, entrando in quello stato americano ricco di spazi e petrolio. In questo caso il Texas si chiama Andrée Ruth Shammah, la combattiva padrona di casa (orgogliosa autodefinizione) del Teatro Franco Parenti, gli spazi sono quelli teatrali e il petrolio, va da sé, è la cultura. A Milano in primis.

Ha in mente qualche iniziativa per tenere vivo il teatro a Milano?

«Tutto sta a capire tra le righe questo Dpcm, da lì possono nascere idee per gli spazi di manovra».

Ci spieghi meglio.

«Parlo del mio teatro, come degli altri: potremmo andare nelle scuole milanesi. Alle elementari e medie recitare favole e racconti, nei licei leggere i testi dei classici su cui i ragazzi studiano. Un'altra cosa da capire: il Dpcm ferma le andate in scena. Ma posso portare il pubblico alle prove?»

Dica la verità, la risposta del ministro Dario Franceschini (mi assumo la responsabilità, stiamo uniti) non l'ha convinta.

«Non mi è piaciuto il tono piccato del ministro. Sembra imputarci una poca sensibilità verso il momento. Ma il governo avrebbe dovuto spiegarci, con esattezza, se il momento è preoccupante o tragico. In entrambi i casi, il nostro mondo avrebbe potuto fare la sua parte».

Come?

«Forse c'è qualcosa che loro sanno e noi non abbiamo capito. In un quadro tragico, informàti per tempo, avremmo potuto spiegare in modo progressivo al pubblico milanese come stanno le cose. In un quadro preoccupante, ci sarebbero invece quegli spazi di manovra di cui parlavo».

Sì perché in democrazia, tutto ciò che non è espressamente proibito, è lecito.

«Avremmo potuto chiederlo a loro, così invece ci lasciano nel dubbio. La verità è che noi vogliamo sentirci inutili. Ci siamo spesi per creare un rapporto col pubblico, per convincerlo che teatri e cinema sono luoghi sicuri. E ora veniamo smentiti da queste direttive. I milanesi avevano reagito, sin da giugno, con entusiasmo».

È possibile una marcia indietro?

«Ci speriamo. Non ci sentiamo superiori a nessuno come categoria, sappiamo che tutti sono in ginocchio, e le nostre ginocchia non valgono più delle altre. Ma l'indagine Agis ha dimostrato che da giugno a oggi c'è stato un solo contagiato su 350mila spettatori. Uno».

A suo tempo lei disse: il governo non ci consideri solo corpi.

«Ora aggiungo: il corpo si ammala senza un nutrimento psichico. L'arte, gli spettacoli, sono quel nutrimento».

