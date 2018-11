Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoDalle famiglie non si esce mai. È dunque naturale vederli in coppia e pensarli in tre.Massimo Lopez e Tullio Solenghi non ci provano nemmeno a sorvolare la nostalgia per Anna Marchesini: «Eravamo più di una famiglia. Eravamo una persona sola». Poche, sentite parole per dire che Anna Marchesini, il terzo componente del mitico Trio, scomparsa due estati fa, «è come se fosse stata insieme a noi durante la scrittura dello spettacolo, e difatti le regaliamo un tributo, che cerchiamo di rendere meno retorico possibile. Ma la commozione c'è». Ha un titolo essenziale Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, al Manzoni da questa sera a domenica, così come essenziale è la ricetta: «La stessa dei tempi del Trio - spiega Solenghi Uno porta un'idea, la racconta e se si ride, insieme di gusto, è fatta. Diciamola tutta: noi non dobbiamo più dimostrare nulla, se facciamo uno show è per puro divertissement, dobbiamo spassarcela noi e far divertire il pubblico».Solenghi & Lopez tornano insieme dopo 15 anni di carriere soliste. Lo slalom è tra sketch irresistibili, talvolta anche per loro: come quando vestono i ruoli dei due papi contemporanei, Bergoglio (Lopez) e Ratzinger (Solenghi): «La maggior parte delle volte quel numero dobbiamo farlo di schiena spiega Lopez Un problema mio e di Tullio sin dai tempi del Trio: se ci vediamo travestiti in un certo modo, cominciamo a ridere». I due attori saranno anche Simon & Grafunkel, coppia storica del folk ma anche, in questo caso, coppia di fatto sotto lo stesso tetto. E a proposito di musica, una jazz band diretta da Gabriele Comeglio accompagnerà i due attori in diversi numeri musicali: «Noi ci sentiamo jazz, talvolta nelle gag improvvisiamo come jazzisti, e amiamo questa musica». L'alchimia è intatta. «A Roma viviamo nello stesso condominio rivela Lopez Non ci siamo mai persi di vista. Nel palazzo c'erano anche Giancarlo Magalli e Fabrizio Frizzi. Alle riunioni di condominio eravamo tentati di chiamare Pippo Baudo al posto dell'amministratore».