Ferruccio Gattuso

Dal set al palco, i percorsi di un attore possono essere stimolanti ma duri, e per non perdersi lungo il tragitto c'è una bussola chiamata qualità. Così la pensa Vanessa Gravina, attrice divisa tra teatro e fiction tv, attesa al Parenti dal 2 al 12 maggio insieme a Geppy Gleijeses con un testo di Luigi Pirandello meno visitato. Il Piacere dell'Onestà, con la regia di Liliana Cavani - spiega l'attrice nata a Milano e adottata da Roma - «era l'occasione da non perdere».

Lei è reduce dal successo di Filumena Marturano, sempre con Cavani regista, e si è già misurata con il Pirandello di Vestire gli ignudi: cosa l'ha attratta di questa messa in scena?

«Al testo, una calibrata commedia amara sull'ipocrisia borghese e su una società che, seppur raccontata negli anni 30 circa, non è tanto diversa da quella attuale, aggiungo la possibilità di recitare finalmente con un primattore come Geppy Gleijeses. Amici da anni, inseguivamo questa occasione».

Perché si tratta di un testo così attuale?

«Una famiglia simula un finto matrimonio per nascondere lo scandalo di una gravidanza, quella di Agata, a opera di un uomo sposato. Nel ruolo del marito viene scelto un uomo apparentemente ordinario, Angelo Baldovino. Oggi non riesco a immaginare un Angelo diverso da Geppy. Se si pensa a come oggi cerchiamo di mettere il nostro volto migliore, o più finto, sui social, l'attualità è presto detta».

La soap Rai Il Paradiso delle Signore è un successo da 180 episodi riconfermato per la prossima stagione: come fa a gestire i due mondi, set e teatro?

«Con il calendario. A febbraio ho finito le riprese, a marzo mi sono tuffata su questa pièce. La sfida oggi è quella di cercare di evitare le cose pessime che ogni tanto si vedono in tv, inseguendo progetti che vadano lontano con lo sguardo».

Lei, nata a Milano, ha una zona del cuore?

«La chiamerei una zona da fitta al cuore. Per anni da piccola ho vissuto nella parte più popolare di Corvetto, via Ravenna. Zone difficili: la droga, le prime migrazioni dal Sud. Crescendo, quegli anni mi sono serviti per capire i tanti contrasti della vita».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA