Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoCos'hanno in comune Totò, Peppino e la Malafemmina di Camillo Mastrocinque, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, Miracolo a Milano di Vittorio De Sica, L'audace colpo dei soliti ignoti di Nanny Loy (nella foto Vittorio Gassman), La Notte di Michelangelo Antonioni, Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo? Sono stati tutti girati a Milano.L'arte regina del Novecento a Milano ha avuto il suo centro nevralgico. Anzi, il suo habitat. Quel tempo e quelle stagioni vengono raccontate attraverso nove sale, 155 foto, memorabilia, contributi video e una ventina di manifesti in Milano e il Cinema, mostra in cartellone da oggi al 10 febbraio a Palazzo Morando (via S. Andrea, 6 - 12 euro).Curata da Stefano Galli, promossa dal Comune col patrocinio della Regione, Milano e il Cinema è un viaggio nel tempo, tra alti e bassi di una relazione sentimentale, come ricorda il curatore: «Negli anni Dieci del 900 il cinema fu florido qui molto prima che a Cinecittà: l'imprenditoria meneghina pensava di produrre dané da questa nuova forma espressiva». Ma il cinema è un'industria collettiva, che passa attraverso troppe variabili: i finanziamenti erano a Roma. Così Milano passa da luogo di produzione a set di film memorabili. In mostra la storia viene ripercorsa dalle prime sperimentazioni degli anni Dieci all'epoca d'oro degli anni Sessanta, fino alle produzioni più recenti con la nascita di un genere-commedia tutto milanese che ha visto affermarsi artisti quali Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Diego Abatantuono, Aldo, Giovanni e Giacomo. E poi i telefoni bianchi, i poliziotteschi anni 70, le commedie anni 80 della Milano da bere. E lo stralunato Maurizio Nichetti, i ragazzi della scuola di Gabriele Salvatores da Paolo Rossi a Claudio Bisio fino ad arrivare appunto ad Aldo, Giovanni e Giacomo.