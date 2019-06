Ferruccio Gattuso

Contaminazioni tra Italia e mondo. Debutta domani Contaminafro, festival delle culture contemporanee in cartellone alla Fabbrica del Vapore da domani.

La rassegna ha un duplice scopo: raccontare le identità in evoluzione dei vari popoli stranieri a Milano e non far sentire isolati nella metropoli i cittadini appartenenti a queste culture. Il punto di partenza è sempre la musica. Ideato e diretto dal danzatore e coreografo camerunense Lazare Ohandja con l'associazione culturale Mo'o Me Ndama, il Contaminafro attende tanti artisti: il primo è Richard Bona (domani ore 21.30), bassista e cantante camerunense, star nel Continente Nero nonché ambasciatore africano sulla scena internazionale grazie alla sue collaborazioni con artisti jazz come George Benson e Brandford Marsalis. Il 19 giugno il chitarrista ex Pfm Franco Mussida è protagonista (ore 20.30) di un mini-live. La stessa sera i riflettori sono per la band italiana di genere progressive The Cage che eseguie musiche dei Genesis. Il 20 giugno il chitarrista blues Paolo Bonfanti (ore 21) apre il concerto di Vieux Farka Tourè (ore 21.30), artista originario del Mali che lega tradizioni del proprio paese ai generi più noti come blues e reggae. Dall'India viene invece il percussionista Trilo Gurtu (23 giugno, ore 20.30), le cui collaborazioni predilette sono avvenute con chitarristi come Pat Metheny e l'ex Police Andy Summers, oltre ai nostri Ivano Fossati e Pino Daniele.

In cartellone workshop e incontri, oltre a mostre d'arte contemporanea con i cinesi Ma Cong (designer), Xiaomei Wu (pittrice), Hiuming Hu (fotografa). Il 21 giugno Mandorla Summer Carnival con artisti cinesi, sabato 22 la notte della Taranta. Spettacolare evento il 23 giugno dalle ore 10 alle 20 con l'11esima edizione della B.Kidz Battle, sfida tra danzatori hip-hop.

