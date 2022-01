Ferruccio Gattuso

Come una calda coperta di risate. Per disinnescare un inverno di emergenze la comicità può essere questo: una comfort zone. Il cabaret, ovunque esso sia. In un locale, in un teatro. Meglio un uomo solo (o donna) sul palco, in un faccia a faccia con il pubblico. Un monologo ci salverà? Forse. Intanto, in città, comici e cabarettisti ce la mettono tutta. Dai veterani della risata come Andrea Pucci ai graffianti Simonetta Guarino e Giorgio Mauri, se ha da passà a' nuttata, tanto vale farlo ridendo.

A segnare la rotta è Giancarlo Bozzo, fondatore con Gino & Michele di Zelig, che prima di essere trasmissione tv è il locale di viale Monza. «La missione del cabaret? Non smette mai. È una cura sempre, durante e dopo la pandemia. Il momento sembra tendere al buono, con comici storici affiancati da una nuova generazione che emerge dai nostri laboratori aperti al pubblico. Due anni senza contributi Covid ci ha quasi steso, ma la qualità è la nostra forza. La chiave di tutto resta una: la gente deve avere voglia di uscire. Perché il cabaret vive dal vivo». Bozzo tiene anche un asso nella manica, per quando i tempi saranno migliori. «Il Milano Comedy Festival, cinque giorni di spettacoli, incontri e workshop, per riportare Milano al centro della comicità, come avviene a New York e Toronto».

Intanto, allo Zelig Cabaret ci sono Raul Cremona dal 13 al 15 gennaio, Max Angioni (giovane star in ascesa) il 18 e Stefano Chiodaroli il 28 e 29. Il caustico Andrea Pucci con Il Meglio di... è la star del Teatro Repower: ricomincia il 10 e 11 gennaio, poi in altre 7 date. Chi ha fatto della purezza del cabaret una battaglia personale è Flavio Oreglio: l'attore milanese (foto) lo spiega oggi al recital al Teatro della Cooperativa. E dal 12 il testimone passa a Simonetta Guarino, sola sul palco a raccontare le Memorie di una ciciona (rigorosamente con una c sola).

Un teatro che propone nuovi volti della stand up comedy è il Martinitt: il 10 gennaio il protagonista di Una risata vi seppellirà è Marco Cavallaro con uno show dai toni noir in cui anche il Covid è chiamato in causa. «La rassegna sulla stand up comedy risale al 2020 - spiega il direttore Stefano Marafante - E poiché si tratta di una declinazione più dissacrante, l'abbiamo vietata ai minori di 16 anni». Il 3 febbraio tocca Giorgio Mauri, specialista della insult comedy italiana, e il 17 marzo Francesco Arienzo sfornerà i suoi monologhi cinici ma delicati.

