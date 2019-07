Ferruccio Gattuso

Come nella favola di Pollicino, le molliche di pane tracciano la strada giusta.

Nel caso dell'Outside Festival del Fuori Teatro in scena da oggi a domenica - le molliche sono gli spettacoli imprevisti e imprevedibili che le associazioni Tournée da Bar e I Distratti portano in luoghi eccentrici della città, nel senso di lontano dal centro. Come i bar e le piazze di periferia da Affori a Rubattino, dall'Isola alla Barona, da Piola a Chiesa Rossa, fino a NoLo e alla Martesana. Con un gran finale, però, nel cuore di Milano, al Castello Sforzesco.

«L'Outside è un festival di spettacoli dal vivo che vogliono rompere gli schemi tradizionali spiega l'ideatore Davide Lorenzo Palla Portiamo teatro e cultura a un pubblico che solitamente non vi accede, in luoghi apparentemente lontani da questa forma d'arte. Si tratta di spettacoli informali gratuiti, in quattro piazze e nove bar, con un finale, l'unico a pagamento, al Castello, nella cornice dell'Estate Sforzesca».

I tre spettacoli itineranti tra i bar sono il teatro-canzone gaberiano di Aspettando i limoni della compagnia Jaga Pirates con Stefano Annoni e Luca Rodella (foto) che aspettano Godot a modo loro, ovvero cantando canzoni di Gaber e Jannacci (questa sera ore 21 alla Salumeria dello Sport di piazza Napoli).

E poi tocca a Cappuccetto Rosso relativo di Teatro del Perché, una favola contemporanea con Andrea Pinna e Valentina Scuderi, dove il lupo è diventato vegano e Cappuccetto Rosso una fashion victim.

Fino a Un'ora di niente di Compagnia Blusclint (cabaret) e a Tournée da Bar, la compagnia che rilegge quattro opere di Shakespeare. Domenica al Castello Sforzesco, grande show finale con una sintesi dei tre spettacoli più una rivisitazione dell'Amleto (unico spettacolo a pagamento).

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

