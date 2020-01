Ferruccio Gattuso

«Come mio solito, andrò in scena senza prove. Anche per lo spettacolo precedente feci così, e il mio produttore andò in ansia. Poi, tutto filò liscio: ora lui si fida di più». Basterebbe questa uscita per afferrare il senso del concetto «Io non sono un attore, io non faccio teatro, piuttosto uso i teatri» che Angelo Duro, iena televisiva, ripete quasi come un mantra nelle interviste. Così Angelo Duro da vivo, one man show in data unica al Teatro Manzoni lunedì 13 gennaio, prima tappa di una tournée che chiuderà ancora a Milano il 21 aprile, resta un secondo capitolo di qualcosa che è difficile spiegare.

Come la scorsa volta, dunque, non dirà di cosa parlerà sul palco?

«Proprio così. Il pubblico che ama seguirmi sa che, se volessi, potrei anche starmene mezz'ora senza parlare».

In quel caso meglio essere eleganti...

«Scherzo, ovvio. Ma non mi piace anticipare nulla. Io non so cosa sia effettivamente il teatro: ho un modo di dire le cose, non mi so catalogare, non inseguo un messaggio a tutti i costi. Diciamo che il mio è uno sfogo: ma non da guru, né da saccente».

Non tenta di fare il piacione eppure ha successo: è un'epoca arrabbiata che ha bisogno degli antipatici? Oppure la sua è una fetta di pubblico che non ne può più dei finti buoni?

«Forse più la seconda. Basta vedere i social».

Ma lei ne ha fatto un punto di forza.

«Un tempo. Ora ci sto lontano da settimane. Ho fatto un passo indietro e penso che col tempo questa overdose di social creerà assuefazione, presa di coscienza e distacco. L'Uomo riflette e vince sempre».

La prenderanno male le influencer avvenenti.

«Appunto. Oggi se nasci figa hai già un mestiere, se sei bruttina devi trovarti un lavoro normale».

Angelo Duro non è un attore: allora cos'è?

«Uno che farà questo lavoro finché avrà idee».

riproduzione riservata ®

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA