Ferruccio Gattuso

Cinema, giochi e fumetti. Apre Cartoomics che si riprende gli spazi di Fiera Milano Rho da oggi a domenica e lo fa alzando l'asticella.

Tre padiglioni, novantadue eventi in tre giorni, per la 26esima edizione di una manifestazione che farà piovere una messe di incontri, eventi speciali, sfide videogame, incontri di cosplayer e anteprime. Tra i superospiti l'autore Max Bunker (al secolo Luciano Secchi, domani ore 16), padre di Alan Ford, che compie 50 anni, ma anche di Criminal e Satanik, nonché deus ex machina dell'approdo in Italia dei supereroi Marvel con la mitica Editoriale Corno. E poi il disegnatore di culto Ivo Milazzo (premiato con l'Artists Award, domenica ore 14), creatore con Giancarlo Berardi del western Ken Parker. E ancora Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystère che ripercorre 40 anni di carriera.

E ancora il lancio della nuova serie del fumetto Conan con Esad Ribic e Mahmud Asrar, disegnatori rispettivamente delle copertine e degli interni delle nuove storie. Ultimo ospite vip l'attore Massimo Boldi (domani, ore 14.45), fumetto vivente e appassionato di comics. L'area fumetto resta in ogni caso quella storica: qui si trovano i maggiori editori italiani a cominciare dalla Sergio Bonelli, due mostre dedicate a Diabolik e una serie di celebrazioni di Minnie, fidanzata di Topolino, che compie novant'anni. Il mondo digitale trionfa con un'area giochi da tavolo e spazi dedicati alla fantascienza, con i gruppi di costuming di Star Wars, cosplay, western. Il via ufficiale di Cartoomics è previsto oggi alle 14.15 con l'incontro col disegnatore della Bonelli Simone Di Meo per parlare di Il fumetto e i social.

