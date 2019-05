Ferruccio Gattuso

Ci sono voci che non hanno bisogno di presentazioni e quella di Nick The Nightfly è una di queste. Sulle onde di Radio Monte Carlo questo veterano dei deejay, originario di Glasgow, ha tracciato il solco. E da quel solco, dopo anni di semina musicale, è fiorito il Blue Note di Milano. «Il migliore jazz club sul continente europeo», taglia corto Nick, che all'anagrafe farebbe Malcom MacDonald Charlton, ma quando hai una missione e per quella missione prendi i voti, un nome d'arte ci vuole. Dal 2003, anno di nascita della versione italiana dell'omonimo jazz club di New York, Nick The Nightfly ne è il direttore artistico. Oggi, come ogni anno, nei suoi occhi chiari brilla la soddisfazione.

A maggio, come tradizione, chiude la stagione del Blue Note: che bilancio ne trae?

«Positivo. La stagione va da settembre a maggio e in questi nove mesi abbiamo staccato 60mila biglietti per più di 320 concerti per 170 diversi show. La sinergia tra Radio Monte Carlo e Blue Note è perfetta, ne guadagnano entrambi. Il pubblico di via Borsieri cresce ogni anno: molti milanesi, età diverse, sempre più turisti».

Lei è stato il profeta dell'acid jazz in Italia: musica notturna, elegante, di grande cura negli arrangiamenti, ben suonata: i giovani di questi tempi puntano a tutt'altro. Come conquistarli?

«Molti giovani ascoltano musica dallo smartphone, raramente in alta fedeltà. Ma lo streaming ha portato una cosa buona: una maggiore possibilità di scelta. Per quelli della mia generazione scoprire musica nuova e trovare i dischi era un'impresa. Per i ragazzi di oggi, sempre che abbiano curiosità, il panorama di scelta è amplissimo».

Dei tanti artisti passati in questa stagione dal Blue Note, quali ricorda più volentieri?

«Oltre ai vecchi amici del locale, penso ad artisti come il chitarrista Al Di Meola, il duo Tuck & Patti che chiude il 31 maggio la stagione, o infine Sarah Jane Morris e Ron Carter, posso citare gli italiani Eugenio Finardi, Stefano Di Battista e Danilo Rea, o giovani come Chris Botti, talentuoso trombettista che collaborò con Sting».

È già al lavoro per il cartellone 2019/2020?

«Troppo presto per i nomi, anche se una presenza è sicura: il bassista statunitense Victor Wooten, un grandissimo».

Quella tra Blue Note e Milano è una storia d'amore?

«Certo. Un locale così ha messo l'Italia sulla mappa dei tour dei più grandi musicisti jazz e soul del mondo. Molti di loro vedono come una perla rara il programma Monte Carlo Nights in diretta da questo palco. I milanesi che amano la musica sono fieri di avere un locale come questo, dove si respira l'aria dei jazz club tipici di New York».

E il suo rapporto con Milano?

«Felicissimo. Vivo all'Isola, a poca distanza dal Blue Note. Questo quartiere ha vissuto una vera rinascita, oggi è pieno di locali e di culture differenti, e un po' lo si deve anche al Blue Note».

