Ferruccio Gattuso

Ci sono miti, favole, poi leggende e infine fiabe. C'è tutto un mondo da raccontare e, a queste quattro fonti, la grande macchina dei sogni Disney ha sempre saputo attingere.

Sono questi i percorsi di Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo, la mostra in cartellone al Mudec fino a 13 febbraio. Curata dalla statunitense Kristen McCormick insieme a Federico Fiecconi, l'esposizione è soprattutto una doppia, preziosa occasione: per cercare di tuffarsi nei sogni lasciandosi alle spalle le ombre di questa stagione difficile e per godersi l'opportunità di vedere una minima parte dell'archivio dell'Animation Reaserach Library Disney, un tesoro ricco di 65 milioni di opere accessibili ai creativi della mitica Casa del Topo (come viene scherzosamente chiamata la multinazionale fondata da Walt Disney) «ma non al pubblico» come precisa McCormick, che aggiunge: «Il cuore dell'opera Disney, al di là delle meraviglie tecniche e tecnologiche, resta la narrazione, seguendo la linea che va dalla tradizione orale ai libri, fino all'animazione. La mostra fa conoscere al pubblico come lavorano gli artisti Disney: studiando i personaggi, l'ambientazione, la trama, passando dall'acquarello, al carboncino alla pittura digitale».

Al Mudec ci sono dagli schizzi e disegni anni '30 e '40 de I tre porcellini, Biancaneve, Paperino e Topolino, fino ai prodigi estetici di Hercules, La Sirenetta e il celebrato Frozen. Quasi tutto materiale inedito, quello esposto al Mudec, con una dedica speciale anche al nostro Pinocchio, la cui versione fisica in legno è stata portata dagli Usa da Federico Fiecconi. A margine delle opere, comprende alcuni angoli interattivi. Mentre il mitico Herbie, il Maggiolino Tutto Matto, se ne sta parcheggiato all'entrata del Mudec. Silenzioso. Forse.

Mudec, via Tortona, 56, ingresso con green pas. Orari: lun 14.30-19.30; ore 10-19.30, gio e sab ore 10-22.30, ingresso 17 euro.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

