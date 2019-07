Ferruccio Gattuso

Ci sono le insopportabili gatte morte, e poi c'è lei, che sa come prenderle in giro. Debora Villa stasera approda al Mare Culturale Urbano nell'ambito della rassegna Tipi da Mare di Walter Leonardi, con il one woman show La tipa da racchettoni. In tacchi a spillo però. Villa è una delle comiche migliori in Italia e, anzi, per dirla senza distinzioni di genere, è uno dei migliori individui capaci di salire su un palcoscenico per far ridere il pubblico. La comica, originaria di Pioltello, scuola Quelli di Grock, vent'anni di carriera, è personaggio noto grazie alla televisione (tanta) e al cinema.

Cosa si sente veramente Debora Villa? Attrice o cabarettista?

«Sono una cabarettista. Ora vogliono fare tutti gli americani con sta storia dello stand up comedian, ma a me il termine cabaret non mi sta stretto per nulla».

Perché quel titolo, La tipa da racchettoni?

«Se l'è inventato il curatore della rassegna Tipi da Mare, Walter Leonardi. In realtà io porto sul palco vent'anni di carriera. Il pubblico può anche chiedere, e io faccio. E poi un numero sulle donne in spiaggia c'è».

Di cosa parla nello spettacolo?

«Di come cambia l'approccio della donna al mare: a vent'anni monokini e bikini, a cinquanta costume intero e magari dolcevita nero. E se entri in acqua hai appena fatto la piega e minacci di non essere schizzata. Uno stress».

Cosa porta sul palco?

«Ragazzi, è estate: meno orpelli tecnici meglio è. Sono io nuda e cruda. Sgabello e microfono».

I giovani si divertono solo guardando ai comici sul web.

«Io penso che si debba accettare il cambio generazionale. I giovani hanno un loro mondo, ma anche in quello ci sono contenuti. Io poi ho un pubblico di 10-80 anni e questo mi gratifica».

Pioltellese, dunque milanese?

«Da ragazza, mi sentivo provinciale: scendevo a Milano dal mio personale Bronx. Ora ci sto benissimo: Milano dà valore alle potenzialità, città che vive di scambi interculturali e sociali».

Sabato scorso ha presentato il Gay Pride a Milano: com'è stato?

«Ecco, appunto: Milano si è dimostrata città d'apertura e accettazione. È stata una bella festa».

C'è una zona della città che ama particolarmente?

«Da ragazza frequentavo Porta Venezia, per i locali etnici. Oggi, dopo lo shock iniziale, amo anche la zona di Porta Nuova coi suoi grattacieli. E il quartiere Isola».

Ricorda un'estate particolare a Milano?

«Milano d'estate si svuota e si lascia guardare. Ricordo una notte in bianco a vent'anni con l'amico, oggi autore, Giovanni Zola: a passeggio per Brera fino all'alba. Fu magico».

riproduzione riservata ®

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA