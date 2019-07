Ferruccio Gattuso

Ci mette il nome, la sua storia, il suo viso dolce e ironico. Non serve dunque un titolo per lo spettacolo di giovedì 25 al Mare Culturale Urbano, a Lucia Vasini, attrice di origine romagnola ma di salde radici milanesi costruite in una città che, dice lei stessa, appena giuntavi da Ravenna, non vedevo l'ora di andarmene, pensavo di resisterci poco. E invece. Era il 1974, Milano aveva di fronte un decennio che l'avrebbe segnata a fuoco, certe volte letteralmente, ma senza dubbio anche culturalmente.

Siamo riusciti a parlarle durante una pausa sul set di un film: di che si tratta?

«Posso dire poco perché siamo ai primi ciak: è il prossimo film di Pasquale Marrazzo, ottimo regista, ottimo due volte perché è l'unico che mi fa fare cinema. Una cosa che amo».

Non dica così, lei ha lavorato con registi come Salvatores, Mazzacurati e Veronesi.

«Sì ma da un po' è lui quello con cui mi intendo meglio. Solo un anno fa ero nel cast del suo Te lo dico pianissimo'. Il cinema mi piace un sacco».

E il teatro?

«Ci mancherebbe. Milano da questo punto di vista mi ha dato tutto. Mi sono diplomata alla scuola del Piccolo, con Strehler. Poi ho lavorato con grandi come Fo e Gaber, e con maestri come Checco Rissone e Ottavio Fanfani, che pochi citano».

Cosa racconterà sul palco del Mare Culturale?

«Sa che devo ancora deciderlo? Sono indecisa tra un classico best of', come si dice ora, o una pura improvvisazione su momento presente».

Che non è un granché.

«Guardi, di satira politica ne ho sempre fatta poca, anche se le mie idee e le mie utopie le ho sempre avute. Vorrei piuttosto concentrarmi sull'aspetto sociale. E sulla cura della Terra, un tema che sento molto».

Greta Thunberg le piace, dunque?

«Mi sembra che i giovani siano gli unici veramente sensibili al tema».

Lei ne ha viste parecchie di Milano: quale le piace di più?

«Beh, quella degli anni 70 di sicuro. Poi quelle dal sindaco Pisapia in poi».

C'è una zona del cuore per lei qui in città?

«Più d'una. Direi corso Magenta dove feci la scuola del Piccolo. E via Piero della Francesca, la mia prima casa con Paolo Rossi».

Ha mai passato un'estate a Milano?

«Ricordo un Ferragosto, notte fonda: il mio motorino in panne in piazza Tricolore. Nessuno per le strade. Una moto inchioda e io mi terrorizzo. Invece il tipo voleva aiutarmi».

