Ferruccio Gattuso

Chi sarebbe ora don Chisciotte? Quali mostri affronterebbe? Per quale amore patirebbe? Una risposta, commovente, divertita e drammatica, viene da donchisci@tte di Nunzio Caponio, pièce diretta da Davide Iodice, con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi protagonisti, in scena al Teatro Menotti da questa sera fino al 17 novembre. Il cavaliere romantico uscito dalla penna di Cervantes con il buon servitore: quasi inutile chiedersi chi - dei due - sia chi. Con elegante cadenza toscana è don Chisciotte a rispondere alle nostre domande. E il suo profilo allungato è quello di Alessandro Benvenuti.

Com'è nata questa coppia speciale?

«Si tratta di un curioso caso di affinità e creazione. Sul set del serial Sky I Delitti del Bar Lume io e Stefano Fresi siamo andati d'amore e d'accordo. A lui per primo è venuta idea di fare teatro insieme, e pure sul testo di Cervantes. Dopodiché io ho scelto Iodice, regista che stimo molto, e a sua volta Iodice ha proposto Caponio».

Chi sono don Chisciotte e Sancho Panza oggi?

«Il primo è un anziano blogger, il secondo ha uno studio musicale: i due si dividono un garage. E da questo spazio angusto cercano di fare una personale rivoluzione contro il brutto della vita. A colpi di fisica quantistica».

Prego?

«Sì, ma non ci si spaventi: questa pièce travolge il pubblico. Non ho mai visto un cellulare acceso in sala, cosa che mi capitò invece con L'Avaro di Molière. La fisica quantistica è un tema molto amato dall'autore. E attira, incredibilmente, i giovanissimi».

E quale sarebbe il brutto della vita?

«Oggi è l'odio in rete, un sentimento purtroppo di moda, da riscattare con l'amore».

A proposito di amore: Dulcinea?

«Lei resta un amore virtuale, sincero ma lontano. Affiora da una webcam».

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

