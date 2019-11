Ferruccio Gattuso

Chi non riconosce il film in cui Gene Kelly danza, abbracciato a un lampione, sotto la pioggia a dirotto eppure sorridente? Se ancora oggi il genere musical ipnotizza lo si deve proprio a classici come Singin' In The Rain. Quel musical oggi arriva al Teatro Nazionale con la regia di Chiara Noschese e il giovane, ma già veterano, perfomer Giuseppe Verzicco nel ruolo che fu del leggendario Kelly.

È lui, nella storia, il divo del muto Don Lockwood che, all'arrivo del sonoro nel cinema, dovrà reinventarsi nel musical, trascinato dall'amore della dolce Kathy (Gea Andreotti) e dall'atletico, folle amico Cosmo (Mauro Simone). A vestirli di magia e musica, una colonna sonora di travolgente bellezza, numeri di danza spettacolari. E ovviamente, la pioggia. «Sì pioverà acqua vera, e lo si deve allo scenografo Lele Moreschi», spiega Giuseppe Verzicco che aggiunge: «Ho avuto molta fortuna in questi anni, mi sono ritrovato in ruoli e in spettacoli storici del musical, quasi fosse un gioco del destino. Sono già stato Gene Kelly in Un americano a Parigi, ho vestito i panni di Tony Manero/John Travolta in La febbre del sabato sera, per non parlare del ruolo che fu di Patrick Swayze in Dirty Dancing». La forza di questo classico, portato in scena con 24 perfomer, è presto spiegata per Verzicco: «La musica, incredibile, e poi le tre discipline espresse in modo totale: danza, canto e recitazione». Tutto ciò porta il pensiero a un grande interprete del genere, scomparso di recente, Manuel Frattini: «A lui dedichiamo lo spettacolo. Manuel era l'esempio da imitare. Per la mia generazione, un supereroe».

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

