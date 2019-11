Ferruccio Gattuso

Chi ha visto il film School of rock non dimentica il vulcanico Jack Black nel ruolo del professore pazzo di storia del rock Dewey Fin, deciso a formare una band di soli bambini con cui vincere un concorso rock in città. Il segreto comicità e buoni sentimenti, e una colonna sonora che spazia dai Led Zeppelin agli Ac/Dc. Da qualche anno, a Londra e Broadway, quel successo è un show con musiche di Andrew Lloyd Webber. Nella versione italiana di Massimo Romeo Piparo - da domani all'8 dicembre al Teatro della Luna - il ruolo di protagonista è del simpatico Lillo, comico romano noto per la coppia Lillo & Greg.

Lillo, non stupisce vederla come erede di Jack Black in School Of Rock.

«Per metà nemmeno io mi stupii quando Piparo mi cercò la stagione scorsa, quando andammo in scena al Sistina di Roma. Anche se con Greg ho iniziato con la musica, per me questo è un esordio nel musical. Ad attori come Jack Black e John Belushi, però, mi sono sempre sentito affine».

Per la fisicità rotonda o per il tipo di comicità?

«Entrambi. Senza contare che sono un grande fan del film, l'ho visto e rivisto».

Difficile calarsi nel ruolo del protagonista?

«Sapevo che avrei fatto fatica, ma alle spalle avevo Piparo, uno che di musical sa tutto. Di Webber ha messo in scena uno dei migliori Jesus Chgrist Superstar di sempre».

Ma lei ama il genere musical?

«Da sempre, sono stato a Broadway a vedere questo show, ma in passato me ne sono goduti parecchi a New York».

Qual è il segreto di School Of Rock?

«Oltre alla comicità, la morale: figli e genitori devono saper ascoltarsi, e i figli devono cercare il proprio talento personale, combattendo il Re, cioè il conformismo».

Il suo musical preferito?

«Rocky Horror Show: per la sua irriverenza e per il rock'n'roll».

Il suo rapporto con la musica rock?

«Sono cresciuto a Deep Purple, Led Zeppelin e Police».

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

