Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoCerte volte è come se si vivesse chiusi in un armadio, come fanno quei gatti casalinghi un po' stressati dagli umani: si accoccolano su una pila di coperte e buonanotte. Se poi il mondo là fuori si rivela deludente, la tentazione è di restarci, nell'armadio. In Sento la Terra girare, suo ultimo lavoro teatrale da un anno abituato ai sold out, Teresa Mannino si arma di comicità, pazienza e fascino, ed esce. Alla luce dei riflettori, per raccontare sul palcoscenico un po' meno di sé e un po' più del mondo, che non se la passa molto bene dal punto di vista ambientale.Dopo 154 date nei teatri con Sono nata il ventitré, dove raccontava della sua infanzia e del suo microcosmo siculo, la riccioluta comica lanciata da Zelig allarga lo sguardo al mondo. Al pianeta Terra, per l'esattezza. «In questo anno», spiega l'attrice palermitana adottata da Milano «lo spettacolo è maturato molto, sono cambiata io nell'intenzione, senza contare i riferimenti all'attualità, come le fake news. È un testo che mi chiede grande concentrazione, perché devo stare in bilico tra la necessaria leggerezza e un tema, quello dello stato ambientale del pianeta, abbastanza apocalittico. Il messaggio è semplice: siamo nei pressi della fine del mondo, ma la buona notizia è che noi uomini abbiamo ancora i mezzi per rimettere le cose a posto. Le crisi sono sempre fonti di opportunità». Con settanta date all'anno di media, per Mannino non è esagerato parlare di tour de force: «Ma è il lavoro che mi sono scelta, che mi rende felice e che, da ciò che noto in mia figlia di nove anni, Giuditta, potrebbe restare in famiglia. Ogni tanto mi impressiona: hai i tempi comici, la battuta giusta, e poi di suo ha la consapevolezza che io, alla sua età, non avevo. La sua è una comicità 4.0». Ma i giovanissimi hanno ancora voglia di ridere in teatro, piuttosto che davanti a un tablet? «Ai miei spettacoli vengono adulti e bambini e la cosa mi gratifica. Certo, essere presenti sui social conta. Anche se al momento sono solo su Facebook: gli account Instagram attuali non sono miei». A volte, i fan aiutano.riproduzione riservata ®