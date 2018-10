Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoCera una volta il Telefilm Festival: un'altra epoca, quasi un altro mondo. Oggi Milano riapre le porte alla serialità televisiva, fenomeno che nel frattempo ha cambiato nome, e non solo: ha cambiato modo di fruizione e territorio d'azione.Ecco perché al Santeria Social Club prende il via da domani FeST, festival delle serie tv ideato da Marina Pierri e Giorgio Viaro, patrocinato dal Comune e benedetto da tutti i maggiori marchi di distribuzione dei serial, da Amazon Prime Video a Netflix, da Sky a Discovery, a Rai, Fox, Infinity e Timvision.Addetti ai lavori e appassionati potranno immergersi in un cartellone di proiezioni, anteprime e incontri con protagonisti nazionali e internazionali delle serie tv. «Una fatica organizzarlo ma ce n'era bisogno - spiega con orgoglio Marina Pierri L'accesso ai serial oggi è molto diverso: internet ha cambiato lo streaming. A mutare è stata la stessa cultura della visione».Tanto che una parte fondamentale del festival consiste nella proiezione in lingua originale con sottotitoli: «Abbiamo ottimi doppiatori spiega Pierri ma la visione in lingua è imbattibile, valorizza gli interpreti e le atmosfere». Tra gli ospiti più attesi, il FeST annuncia Bradley James, tra i protagonisti della serie Rai I Medici -Lorenzo il magnifico (12 ottobre) e Ester Exposito della serie Netflix Elite (12 0ttobre). Tra gli italiani il padrino del festival Flavio Parenti, Ivan Cotroneo, Mattia Torre autore di Boris e La linea verticale, Cristina Donadio (la Scianel di Gomorra, domani). Imperdibili le anteprime di I Romanoff, produzione Amazon Prime Video dal creatore di Mad Men Matthew Weiner, e di Butterfly, in arrivo su FoxLife, sul tema del cambio di sesso. Grande chiusura domenica 14 con Kidding, serie comedy amara con Jim Carrey protagonista.riproduzione riservata ®