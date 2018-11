Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoC'era una volta Milano con la sua faccia migliore. La città con il cuore in mano e l'olio nei gomiti. Tanto che nel 1838 nasceva la Siam, Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, ente senza scopo di lucro che, già dal titolo, racconta di un visione ottimistica imprenditoriale. Quanto di più milanese esista.Nel giorno del suo 180esimo anniversario il Siam festeggia oggi presentando nell'Aula Magna della sua sede in via Santa Marta 18 - il libro Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri. Un modello d'innovazione continua, racconto della storia dell'ente e di come esso abbia influito in terra lombarda. L'ente iniziò la sua attività come Cassa, distribuendo riconoscimenti e sovvenzioni a quegli artigiani e operai capaci di proporre pratiche innovative, uomini e donne capaci, con la propria inventiva, di dare uno stimolo all'impresa. Il passo verso l'istruzione fu poi automatico, con la Scuola di Chimica Industriale realizzata dal Siam dopo pochi anni di esistenza. Nel 1845 una figura come Carlo Cattaneo divenne relatore della Società, dopodiché fiorirono nuove facoltà, come Fisica e Tessitura. Da questo embrione, nel 1868, sarebbe nato il Politecnico di Milano.