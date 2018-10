Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoC'era una volta il rock e forse, chissà, c'è ancora. Di sicuro c'è qualcuno che il rock lo ha guardato negli occhi, ci ha parlato, ne ha percepito genio e debolezze. Anzi, suonando il basso ci si è anche consumata i polpastrelli delle dita, con il rock. Lei è Paola Maugeri, giornalista autrice di più di 1300 interviste su e giù per il mondo, bella voce da attrice e, soprattutto, competenza. Insomma, Maugeri è una che di roba da raccontare ne ha. Finalmente si è decisa a farlo, in teatro.La stagione del Teatro Menotti prende il via col suo Rock e Resilienza, regia di Emilio Russo: come nasce lo spettacolo?«Dopo aver pubblicato il mio libro. Ho pensato che portare un racconto sul rock offrendo parole ma anche musica potesse avere il suo fascino».Quindi sul palco canterà e suonerà?«Dopo anni riprendo il mio basso, e suono con un ottimo musicista come Manuel Buda alla chitarra. In un luogo-non luogo racconto la musica come espressione artistica, strumento di riscatto, guarigione e, per l'appunto, resilienza, potere di resistere ai traumi».Oggi i giovanissimi ascoltano musica in bassa fedeltà dai cellulari, musica spesso nemmeno suonata. C'è speranza oltre il trap?«Voglio sperare di sì. Mio figlio ha 11 anni, gli ho regalato un walkman a cassette. Sta riscoprendo la musica analogica, calda, suonata».Qual è la rockstar più irritabile che ha intervistato? E la più gratificante?«La più irritabile fu Bob Geldof, alla prima occasione. Poi si aprì. Il migliore di tutti? Bono degli U2. E Roger Waters, grande idealista».Lei è catanese e milanese d'adozione. Milano è rock?«Lo è sempre stata. Per me venuta dal Sud era la capitale dei concerti. Milano abbraccia, e questo è molto rock».Quali zone della città ama di più?«Baggio, perché lì trovai la mia prima casa. E i Navigli: perché ci ritrovo l'acqua che mi manca».riproduzione riservata ®