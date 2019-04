Ferruccio Gattuso

Bellezza giunonica, voce naif e aria svampita: sono le tre forze che hanno provato negli anni a confinare Sandra Milo nel ruolo della bionda tra le nuvole. Ma la star felliniana, oggi 86enne, è sempre stata diva di prima grandezza. E il bello è che la signora non si ferma: ora è in scena al Teatro Nuovo con Toc Toc, successo internazionale del francese Laurent Baffie, diretto da Claudio Insegno: storia di sei pazienti in attesa dello psicanalista che improvvisano una autoterapia di gruppo.

Domanda scontata: questa energia da dove la prende?

«Dal fatto che amo il mio lavoro. Giuro che, quando mi sentirò stanca, mi fermerò».

Cosa l'ha convinta a dire sì a questa commedia sui tic ossessivi compulsivi?

«Direi chi più che cosa, cioè Claudio Insegno, mio grande amico, un entusiasta. Ho detto sì a lui, senza nemmeno leggere il copione. Poi, leggendolo, ho capito».

Che era bello?

«No, che sarebbe stato difficile. Sette attori sempre in scena, un dialogo fitto, battute a raffica da imparare a memoria senza pause. E, sì, è molto bello».

Lei cominciò a lavorare a Milano, come modella: che rapporto ha ancora con la città?

«Di profondo amore: qui cominciai a lavorare, a dodici anni, in uno studio fotografico. Poi, modella. Vivevo in corso Venezia al civico 41, settimo piano, un terrazzo sul corso. Eravamo tutte donne: nonna, mamma e sorella con me. Poi andai a Roma».

E divenne una diva. Oggi il vero divismo sembra morto.

«E sa perché? Perché il divismo è sogno e oggi di sogni ce ne sono pochi nella nostra vita e nella nostra mente. Se non hai dentro il sogno, non riesci a trasmetterlo. La mia generazione ha sognato tanto, eravamo figli della luce».

Ma lei ha mai avuto tic?

«Sarò semplice, ma no. Mai. Ma un esperto mi ha spiegato che sono tare che risalgono a un antenato di secoli addietro, dormono e si risvegliano passando per il Dna. E questo è molto bello».

Perché, scusi?

«Perché significa che nessuno di noi muore definitivamente. Lasciamo sempre qualcosa a chi seguirà».

