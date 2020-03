Ferruccio Gattuso

Attore e milanese, artista per il pubblico e cittadino di una metropoli. Per questioni di talento e geografia Gioele Dix vive in modo particolare questa stagione lunare di emergenza da Coronavirus. Come tanti suoi colleghi l'attore ha dovuto annullare spettacoli (domenica doveva essere alla Scala con il Coro delle Voci Bianche) e ha la speranza di poter tornare prima possibile a fare quel mestiere per cui il pubblico lo ama.

Come vive questo periodo così difficile, anche per cultura, teatro e cinema?

«La parola chiave è serietà. La situazione è seria ma non tragica, quindi va evitato il panico. Penso sia responsabilità di noi personaggi pubblici ricordare questo, come ho scritto anche sulla mia pagina Facebook. Tenersi informati, valutare e mettersi nelle mani delle persone serie».

Ne usciremo cambiati come collettività e come pubblico?

«Non mi lancerei in voli pindarici di questo tipo. Dobbiamo essere realisti e attenerci ai fatti. Se si parla del mio mondo si pensi, oltre che ad attori e attrici, ai tecnici, ai cantanti, ai musicisti e ai danzatori e a tutti coloro che vivono grazie al teatro. Tutti in difficoltà. Ma non è che stiano meglio i gestori di bar o i piccoli imprenditori».

Attendere, dunque.

«Un passo indietro di tutti è doveroso. Le chiacchiere stanno a zero, con buona pace dei sapientoni da social network».

Molto tempo libero forzato: come ne approfitta?

«Sto nella mia stanza a scrivere: in smart working a distanza con due collaboratori sto mettendo a punto il soggetto di una serie tv, di cui non posso dire molto».

E l'amato palcoscenico?

«Il 13 e 14 marzo ho promesso un doppio show comico agli amici di Zelig Cabaret. Tengo poi molto a Inediti, il 7 aprile al Piccolo Teatro Grassi nel cartellone diMilano per Gaber. Ho il grande orgoglio di interpretare testi inediti del Signor G e di Sandro Luporini».

