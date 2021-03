Ferruccio Gattuso

Anche i sassi, in via Gaudenzio Fantoli al civico nove, sanno tenere il tempo. Perché qui a settembre saranno sette anni di Fabrique e perché qui, in fondo a via mecenate, est di Milano, prima ancora di questo spazio musicale, risiedeva la Venus, storico distributore di dischi fin dagli anni Ottanta. Di fronte a tanto passato ci sarebbe la tentazione di adagiarsi nella nostalgia ma Daniele Orlando - uno che, per capirci, a soli venticinque anni era amministratore delegato e direttore artistico del mitico live club Rolling Stone il passato lo guarda con rispetto, il presente (questo presente ) lo manda a quel paese e ha una sola cosa in testa: «Il futuro: quello conta, e me lo voglio costruire». Sottinteso: il primo possibile, e nelle condizioni giuste. Perché questo tempo senza musica non lo si sopporta più.

La domanda è quasi provocatoria ma gliela si deve fare: come vive questo momento?

«Come tutti quelli che hanno a che fare con la musica dal vivo: con il pensiero alla ripartenza. Non è nel mio carattere lamentarmi, è ovvio che nel 2020 per il Fabrique si è trattato di un 95% in meno degli introiti, la pandemia è stata qualcosa di epocale, ora però spero in un futuro che non sia un percorso a ostacoli».

Quali ostacoli intravede?

«La gradualità. Mi spiego: se ci dicono di ripartire, non possiamo farlo al 20% della capienza. Non possiamo permettercelo. Se si devono ospitare eventi musicali, la situazione deve essere come nella realtà pre-covid. Certo, con ogni misura di controllo e prevenzione, ma un concerto non è come andare a teatro. Il distanziamento in un live rock? Non scherziamo».

Quindi uno spazio come il Fabrique aprirà dopo i teatri: quando?

«Io penso da gennaio 2022. Ma è chiaro che la situazione la si monitora continuamente. La rivoluzione del calendario ormai per noi è diventato un sport. Gli artisti ti vengono incontro fino a un certo punto, anche se la nostra forza è l'importanza che si è guadagnato il palcoscenico del Fabrique: loro stessi ci tengono a esibirsi qui. Io ogni giorno sono in ufficio, a programmare. Ad esempio, il So 90's Festival all'Ippodromo di San Siro, in agenda il 4 luglio con Aqua, Eiffel 65 e Vengaboys».

Lei ha gestito il Rolling Stone per otto anni e i Magazzini Generali per altri sette: cosa la spinse nel progetto Fabrique?

«Era il 2014, credevo nell'idea di un grande contenitore di eventi, più che un semplice live club. Ci siamo riusciti perché in questi anni artisti di grande importanza sono passati di qui. Mi sono preso qualche rischio, come quello di non trasformare il Fabrique in una discoteca nel fine settimana. Insomma, non volevo spremere il luogo».

Oggi il Fabrique è una moderna struttura modulabile che ospita live, djset, eventi di moda: qual è stato il volume di pubblico fino ad oggi?

«Abbiamo una capienza da tremiladuecento persone: in una stagione facevamo, e sono certo che torneremo a fare, 350mila spettatori».

Qual fu l'ultimo evento al Fabrique prima della pandemia?

«Il 21 febbraio 2020 il djset dei Tale Of Us, innovatori della musica elettronica. Il giorno prima, la cantante argentina Tini Stoessel».

Qual è il concerto di cui va più fiero?

«Difficile rispondere. Può sembrare banale, ma per me ogni concerto è come un figlio. Io sono innamorato del Fabrique. Se mi si chiede qual è il live perfetto, ovviamente dico che è quello sold out: e dunque penso alle otto date esaurite dei Maneskin, alle undici di JAx, mio amico e coetaneo, o agli internazionali Ben Harper e Billie Eilish».

