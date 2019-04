Ferruccio Gattuso

Alessandra Ferri torna alla Scala. È la prima volta da quando ha ripreso a danzare nel 2013, dopo lo stop di sei anni. E lo fa ballando sulle parole, oltre che sulle note. Le prime, solo evocate, sono comunque le genitrici del mondo nel quale si muoverà l'etoile Alessandra Ferri sul palco del Teatro alla Scala in Woolf Works, da domenica al 20 aprile. È la letteratura di Virginia Woolf la scintilla dalla quale nasce il progetto del coreografo britannico Wayne McGregor sulle musiche del compositore britannico Max Richter: opera in tre atti, Woolf Works si ispira ad altrettanti romanzi della scrittrice londinese, eroina femminista morta suicida nel 1941: Mrs Dalloway, Orlando e The Waves.

Dopo l'esordio trionfale con il Royal Ballet a Londra, finalmente approda alla Scala un'opera che la stessa Alessandra Ferri definisce «Epocale come le pagine della Woolf: c'è un prima e dopo Woolf Works nella danza. Per me è un'emozione unica tornare nel mio teatro, e farlo con questo capolavoro. È un ritorno che compio con lo sguardo in avanti: sono convinta che, alla mia età, io debba misurarmi con cose del tutto nuove, che rappresentino la donna che sono oggi». Ecco perché un coreografo come McGregor può diventare il suo creatore di riferimento dopo che altri due grandi, Kenneth MacMillan e Roland Petit, l'elessero a musa. «L'incontro con Wayne mi ha aperto una nuova vita», spiega la ballerina. «Conoscevo il suo lavoro e sapevo dell'impegno fisico che chiede ai suoi danzatori. Avevo i miei timori, ma lui mi ha convinto con una semplice frase: ho bisogno dell'anima di Viriginia Woolf. E ho detto sì». I tre atti, che la Filarmonica interpreterà diretta da Koen Kessels (il maestro ha sostituito Oleg Caetani, indisposto), sono stati una sfida per il Corpo di Ballo : «I ballerini del Royal Ballet da anni lavorano con i metodi di McGregor, masticano il suo stile, come ho potuto sperimentare a Londra. Per i giovani della Scala è stato più duro all'inizio, poi si sono lasciati andare a questa nuova lingua. Questa è un'opera che sa parlare ai giovani, appartiene alla loro epoca», chiosa la Ferri.

Dal 7 al 20 aprile. Teatro alla Scala. Piazza Scala. Orari diversi - 150 11 euro.

