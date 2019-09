Ferruccio Gattuso

Alberi e uomini senza soluzione di continuità, radici che sconfinano in corpi, e viceversa. Tronchi d'albero trasformati in case e rifugi per individui soli, e poi dirupi, e alberi a forma di cavallo. Non c'è scissione, nella creazione visiva di Augusto Daolio, tra Natura e Uomo, tra terra e animali che la abitano. La straordinaria immaginazione suggerisce analogie con grandi come Dalì e De Chirico, ma guai se gli parlavi di surrealismo. «Desidero di non sentirmi chiedere cosa significano i miei disegni, i miei paesaggi, le mie contraddizioni», diceva. È alla Fondazione Matalon fino al 14 settembre la mostra Paesaggi spaesati. Augusto Daolio, racconto per dipinti dell'indimenticabile voce dei Nomadi (scomparso nel 1992), artista poliedrico che spiega Beppe carletti, fratello di musica e tastierista storico dei Nomadi «era cantante, poeta e pittore, e nessuna di queste sue anime prevaleva sull'altra. Augusto disegnava ovunque: nei camerini prima dei concerti, o alle cene prima e dopo i concerti: spostava il piatto e tirava fuori carta e china».

Olii e chine in mostra sono un viaggio in un mondo onirico: «I quadri erano lo specchio dei suoi sogni», spiega la compagna di una vita Rosanna Fantuzzi, proprietaria di tutte le sue opere, che aggiunge: «Da anni volevamo portare questa mostra a Milano, per questo ho aggiunto alla collezione due inediti in olio, che ho sempre tenuto in casa».

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

