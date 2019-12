Ferruccio Gattuso

A poco più di un anno dal successo al Forum di Assago con Tutto fa Broadway, Pio e Amedeo tornano sulla piazza milanese a fine 2019 e a inizio 2020 - al Teatro degli Arcimboldi questa sera e il 14 gennaio, data quest'ultima di fresca aggiunta - armati di corpose dosi di comicità demenziale e kitsch, il tutto allestito sotto il nuovo titolo, decisamente chiarificatore, di La classe non è qua.

Dalle parti di Pio D'Antini e Amedeo Grieco di classe (anche scolastica, volendo vedere) non ce n'è di sicuro, perlomeno quando i due showman sudisti si calano nei personaggi grevi, poco educati, supercafonal che hanno costruito e reso popolari nel tv show Emigratis (sono anche ex Iene, ma questa è un'altra storia). Il grande pubblico li conosce così: dalla barba poco curata, spesso in bermuda fuori contesto, ciabattati, clamorosamente abili a farsi invitare a sbafo in luoghi dove risultano graditi più o meno come cacciatori a un congresso di animalisti. Originari di Foggia, Pio e Amedeo hanno studiato a lungo, dove per studio si intende l'osservazione antropologica di una precisa tipologia umana. Il cafone duro e puro. «Puntiamo sulla leggerezza - spiega Amedeo e ovviamente estremizziamo le nostre radici: le storie e i personaggi che raccontiamo sono prelevati dalle strade di Foggia, un posto dove trovi veramente di tutto». Lo scoRso inverno, ospiti al Festival di Sanremo, si sono sdoganati presso la platea nazionalpopolare registrando un picco del 54% di share, roba da record. Nel nuovo show agli Arcimboldi, Pio e Amedeo («amici da una vita, siamo nati a cinque giorni di distanza nell'agosto 1983, le nostre mamme condividevano la stessa stanza d'ospedale») snoccioleranno gag, parodie e canzoni, passando da Emigratis ad alcune novità al sapore di rivista. Con uno sguardo agli eroi di sempre, paradossalmente molto diversi da loro: «Totò e Massimo Troisi, siamo cresciuti con loro».

