Ferruccio Fattuso Milano e le feste, le luci delle luminarie e quelle dei palcoscenici.

Milano e le feste, le luci delle luminarie e quelle dei palcoscenici. La città offre l'imbarazzo della scelta per i più disparati tipi di pubblico.

Per il puro divertimento ci sono titoli che possono soddisfare tutta la famiglia: dai due musical a lunga tenitura in scena alla Fabbrica del Vapore e al Teatro Nazionale, vale a dire il fiabesco Charlie e la Fabbrica di Cioccolato di Federico Bellone (fino al 29 febbraio, spettacolo con brindisi di Capodanno, ore 21, ingresso 119-59 euro) e il romantico Singin' In The Rain di Chiara Noschese tratto dal classico cinematografico (fino all'11 gennaio, spettacolo con brindisi, ore 21, ingresso 139/99 euro), alla visualità circense di Tilt, creazione del Cirque du Soleil al Teatro della Luna fino al 28 dicembre.

Il trionfo atletico del corpo conquista il palco del Teatro Carcano dal 30 dicembre al 6 gennaio con Eureka dei Kataklò (San Silvestro ore 22, ingresso 100-75 euro) e solo la sera del 31 dicembre (ore 22, ingresso 77-33 euro) il Teatro degli Arcimboldi con i funamboli di Steam, messo in scena dai torinesi Sonics coreografati da Alessandro Pietrolini. La danza trionfa con il tradizionale Roberto Bolle & Friends nel Gala atteso agli Arcimboldi dal 4 al 7 gennaio: con il fuoriclasse italiano ci saranno le étoile più celebri del balletto classico.

Spettacolarità assoluta per bambini e genitori è l'ormai tradizionale Slava's Snowshow al Teatro Strehler: lo show russo con protagonista il clown Slava Polunin è in cartellone dal 27 dicembre al 12 gennaio (San Silvestro ore 16, ingresso 35-30 euro).

Imperdibile per tutta la famiglia il Festival della Magia ideato e condotto da Raul Cremona, in scena al Teatro Manzoni dal 2 al 6 gennaio (ore 20.45, ingresso 32-20 euro), con illusionisti da tutto il mondo, mentre la risata è assicurata con il Teo Teocoli Show al Teatro Nuovo: uno speciale di Capodanno (ore 22, ingresso 119-79 euro) nel quale il comico milanese si concederà qualche anteprima del suo nuovo show, atteso sempre al Nuovo a febbraio, dal titolo Tutto Teo.

La coppia Ale & Franz, invece, continua fino all'1 gennaio (San Silvestro doppio spettacolo ore 17.30, ingresso 55-30 euro, e ore 21.30, ingresso 115-60 euro con brindisi e panettone) protagonista di Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella.

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

