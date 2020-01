Ferro Cosentini

Uomo di parole e musica Alberto Savinio, poeta, letterato, musicista e compositore, fratello di Giorgio De Chirico. È Lucia Poli a dedicare un omaggio al poliedrico artista italiano La Pianessa, al Teatro Gerolamo domani e domenica. Un viaggio in 4 racconti con il corredo di musiche dello stesso autore Savinio ma anche di Satie, Rossini, Mozart, suonate dal maestro Marco Scolastra. Lucia Poli, sorella dell'attore Paolo scomparso nel 2016, intesse quattro personaggi, da Isadora Duncan alla signorina Fufù.

Perchè Savinio?

«Savinio è un perfetto esempio di quell'arte di nicchia e di qualità che ho sempre amato. I suoi personaggi si esprimono con dolcezza e perfidia. Con la seconda intendo la capacità dell'artista di mettere il dito, con ironia, nelle piaghe della società».

Musica e teatro, legame inscindibile...

«È mia convinzione che la musica, anche quando non sembra, sia sempre presente sul palco. Se non in note, in ritmo e suoni: nelle pause e negli accenti delle parole. Recitare è esattamente musica».

Il ritorno a Milano è sempre suggestivo per Lucia Poli, fiorentina adottata da Roma?

«La prima volta che salii a Milano per vedere mio fratello Paolo in scena fu proprio al Teatro Gerolamo negli anni Sessanta. Questo piccolo spazio è per me un luogo di culto. Adoro, poi, questa città così ben educata al teatro sin dal dopoguerra, grazie al Piccolo e a Strehler».

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

