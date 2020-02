Ferro Cosentini

Un gioco di luci invernali, nette, a squarciare oscurità incombenti, seguendo il chiaroscuro di Caravaggio. È la mostra simbolicamente più giusta, quella che prende il via oggi a Palazzo Reale con il titolo di Georges de La Tour. L'Europa della luce, per inaugurare il 2020 delle esposizioni a Milano. Prima retrospettiva italiana sul pittore francese nato a Vic-sur-Seille (1593-1652) in Lorena, divenuto pittore del Re (Luigi XIII), dimenticato per due secoli e riscoperto nel 900, la mostra offre uno sguardo il più possibile completo su un artista ricco di mistero. Ispiratore è Caravaggio. Come il pittore italiano prendeva dalla strada i suoi modelli, ritraeva figure sacre con l'aspetto prosaico e ruvido del popolo, ma non vi è alcuna certezza che abbia potuto conoscere l'arte di Merisi, né che lo abbia incontrato. «Artista delle notti e di una realtà che se osservata da vicino mostra tutta la sua ambiguità, ma anche artista delle variazioni minime, della sfumatura», così definisce La Tour la curatrice della mostra Francesca Cappelletti.

Realizzata da Palazzo Reale con la collaborazione di ventotto istituzioni internazionali tra cui la National Gallery of Art di Washington e i nostri Uffizi, l'esposizione offre ai visitatori 15 opere (più una attribuita) sulle 40 da lui realizzate e riconosciute. Due sole opere del pittore francese erano giunte a milano nel 2011 quando nelle feste di Natale erano state esposte L'Adorazione dei pastori e San Giuseppe falegname. Nelle sale del Palazzo Reale, oltre alle opere dell'artista lorenese - tra cui Maddalena penitente, Il suonatore di ghironda con cane e L'educazione della Vergine - sono presenti in ficcante analogia quelle di artisti del suo tempo, da Gerrit van Honthorst a Paulus Bor, da Trophime Bigot a Hendrick ter Brugghen.

